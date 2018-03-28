台東首試空中威脅手機預警系統 不少民眾沒收到

2018-03-28 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



國防部針對空中威脅預警建置「空中威脅告警系統」，今天下午2點在空軍台東志航基地周圍3公里範圍，進行警報訊息測試；不過，測試結果似乎不如預期，有民眾等了一個下午都沒收到訊息，直呼「莊孝維」。軍事專家表示，測試階段確實有些問題須克服，但應該會改進。國防部表示，只是小區域的測試，並無所謂的3公里範圍，是500公尺而已。

國防部軍事發言人陳中吉表示，確實今天在台東志航基地塔台範圍500公尺內，進行「空中威脅告警系統」的測試，但並非外傳3公里範圍，因此，基地周遭居民大多未能收到相關訊息，且測試結果相當良好，今年6月份亦將配合萬安演習，採分區、分時方式，執行系統全功能驗證；至於是否針對共軍東部繞行演習有關才設置？國人無須過度聯想，一切都在國軍掌握中。

不過，今天下午2點時間一到，3公里範圍內包括富岡里、石川部落及莿桐部落的居民，幾乎有7成都未收到相關預警簡訊，有居民等了一個下午的時間，手機完全沒收到任何相關訊號，有人說可能被干擾？也有人說電信業者不鳥國防部？才會都沒有收到簡訊訊號。