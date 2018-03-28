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國防部下午在台東測試「空中威脅告警系統」

2018-03-28 12:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今（28）日表示，為使國人對來自空中之威脅能早期預警，已建置「空中威脅告警系統」，規劃於今日1400時於空軍臺東志航基地實施指定區域警報訊息測試；6月份亦將配合萬安演習，採分區、分時方式，執行系統全功能驗證。

國防部強調，此次測試已先行針對測試區周邊居民實施內容說明，請民眾支持國防。

萬安演習讓街道變空城。本報系資料照
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國防部萬安演習空軍

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