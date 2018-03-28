陸戰隊幫採收洋蔥 基層怒：田裡只有兵沒農工

2018-03-28 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍陸戰隊日前投入200名兵力協助恆春地區蔥農採收洋蔥，雖然言明就是要為蔥農「省錢」，但仍然有官兵對於蔥農索性不雇工，完全由陸戰隊一肩扛起所有採收工作感到忿忿不平，上臉書社群粉絲頁大吐苦水：「他們（蔥農）沒有請工人，都是我們勇猛頑強的弟兄在拔」、「你說有工人也有我們，這還像話，都只有我們的人，還有農戶跟他老婆而已」，「我真的很不爽！」

但海軍上午表示，靠北長官的洋蔥助收議題，經聯繫陸戰隊指揮部，陸戰隊指農家有雇用人工協助採收，網友所披露並非事實。

國軍最有戰力的海軍陸戰隊官兵3月20日起每天投入200名兵力，協助恆春地區採收洋蔥40天，由於是義務替恆春地區的蔥農服務，光是採收薪資就可以幫農民節省上千萬，原本在全募兵制的考量下，預定要取消這項助割任務，專心投入戰鬥本務。但今年屏東三軍聯訓基地仍繼續施行這項助收的「睦鄰」工作，農民們也十分感激軍方協助。

但有疑為支援陸戰隊採收洋蔥的軍中網友在「靠北長官」上分享海軍陸戰隊支援恆春蔥農採收洋蔥的新聞，並抱怨：今天開始拔洋蔥了！看到新聞報導了！我知道這是任務！努力完成任務是我們應該的，但是，「我真的很不爽！」