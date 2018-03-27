女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠

2018-03-27 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



陸軍司令部昨為趙仲容少將等五位烈士舉行入祀安位典禮，趙仲容的女兒趙安娜（中，白髮者）表示，終於盼到父親的英靈能入祀忠烈祠。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

國防部昨天替五位在戡亂、抗戰、剿匪期間犧牲的烈士，辦理入祀忠烈祠儀式。其中官階最高的趙仲容，因為堅拒向中共投降而遭槍決，妻兒家破人亡，境遇極慘。趙仲容的女兒趙安娜努力廿年，終於替父親爭取到烈士身分，入祀忠烈祠。趙安娜表示，爸爸終於回到鍾愛的祖國，希望父母在天之靈能夠得到安寧，自己也算盡了一份孝心。

前後陳情廿年，最後由馮世寬在卸任國防部長前，簽准了趙仲容的入祀案。趙安娜昨天特別和女兒賽音前往拜會馮世寬表達謝意。同行友人轉述，賽音激動之餘，一度想向馮下跪；馮世寬立刻將她扶起，並表示趙仲容的故事「放到國史館都值得」，他只是為所當為。

趙仲容是山西人，生於民前八年，與蔣經國是留俄同學。除了少將參議軍職，也是國民黨中央青年部副部長、行憲後第一屆立委。民國卅八年，他奉命飛往被共軍包圍的北平，勸說華北剿匪總司令傅作義不要投降，並監視其行蹤。傅作義投降後，趙仲容被捕囚禁一年多，仍堅持不「悔改」，最後被「人民公審」處死。妻子經瑞雲下獄廿多年，直到一九七五年才獲釋。趙家八個小孩以「中華民國蒙漢滿亞」命名，此後多年多次被鬥爭：趙經中、趙經華因而精神失常，趙經蒙在文革時不堪折磨，懷孕自殺。

一九九七年，本名趙經漢的趙安娜移民美國，謹記母親生前遺願，開始爭取將父親列為烈士。她先後跨海向國防部陳情五次、向總統府陳情三次，但因為資料不足，過去十多年都被打回票，後來終於在總統府和立法院的檔案中，找到證明父親殉職的紀錄，最後是馮世寬趕在卸任前簽准了此案。

趙安娜說，特別感謝過程中曾經幫助自己的朋友們，也感謝國防部、總統府等單位，尤其是馮世寬部長。

前立委林郁方得知消息後感慨，「國家與國民黨對不起烈士」；自己立委任內若知此事，絕對不會讓其拖延這麼久。國民黨黨史館主任王文隆說，民國一○一年底，黨史館曾依據館藏資料發函內政部，請其答應家屬要求，將趙仲容入祀忠烈祠。