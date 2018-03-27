親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國土計畫新變革
軍人年改求共識
藍綠各黨拚選戰
北農人事案紛擾
深澳電廠案過關
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

女兒陳情20年 趙仲容入祀忠烈祠

2018-03-27 23:59聯合報 記者程嘉文／台北報導

陸軍司令部昨為趙仲容少將等五位烈士舉行入祀安位典禮，趙仲容的女兒趙安娜（中，白髮...
陸軍司令部昨為趙仲容少將等五位烈士舉行入祀安位典禮，趙仲容的女兒趙安娜（中，白髮者）表示，終於盼到父親的英靈能入祀忠烈祠。 記者余承翰／攝影
分享

國防部昨天替五位在戡亂、抗戰、剿匪期間犧牲的烈士，辦理入祀忠烈祠儀式。其中官階最高的趙仲容，因為堅拒向中共投降而遭槍決，妻兒家破人亡，境遇極慘。趙仲容的女兒趙安娜努力廿年，終於替父親爭取到烈士身分，入祀忠烈祠。趙安娜表示，爸爸終於回到鍾愛的祖國，希望父母在天之靈能夠得到安寧，自己也算盡了一份孝心。

前後陳情廿年，最後由馮世寬在卸任國防部長前，簽准了趙仲容的入祀案。趙安娜昨天特別和女兒賽音前往拜會馮世寬表達謝意。同行友人轉述，賽音激動之餘，一度想向馮下跪；馮世寬立刻將她扶起，並表示趙仲容的故事「放到國史館都值得」，他只是為所當為。

趙仲容是山西人，生於民前八年，與蔣經國是留俄同學。除了少將參議軍職，也是國民黨中央青年部副部長、行憲後第一屆立委。民國卅八年，他奉命飛往被共軍包圍的北平，勸說華北剿匪總司令傅作義不要投降，並監視其行蹤。傅作義投降後，趙仲容被捕囚禁一年多，仍堅持不「悔改」，最後被「人民公審」處死。妻子經瑞雲下獄廿多年，直到一九七五年才獲釋。趙家八個小孩以「中華民國蒙漢滿亞」命名，此後多年多次被鬥爭：趙經中、趙經華因而精神失常，趙經蒙在文革時不堪折磨，懷孕自殺。

一九九七年，本名趙經漢的趙安娜移民美國，謹記母親生前遺願，開始爭取將父親列為烈士。她先後跨海向國防部陳情五次、向總統府陳情三次，但因為資料不足，過去十多年都被打回票，後來終於在總統府和立法院的檔案中，找到證明父親殉職的紀錄，最後是馮世寬趕在卸任前簽准了此案。

趙安娜說，特別感謝過程中曾經幫助自己的朋友們，也感謝國防部、總統府等單位，尤其是馮世寬部長。

前立委林郁方得知消息後感慨，「國家與國民黨對不起烈士」；自己立委任內若知此事，絕對不會讓其拖延這麼久。國民黨黨史館主任王文隆說，民國一○一年底，黨史館曾依據館藏資料發函內政部，請其答應家屬要求，將趙仲容入祀忠烈祠。

馮世寬國防部

相關新聞

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

美議員致函 籲川普售台F-35B

2018-03-27 14:02

募兵福利一廳兩衛 黃安：蔡英文在幫敵人訓練俘虜

2018-03-27 11:48

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

父親入祀忠烈祠 趙安娜：盼父母在天之靈得到安慰

2018-03-27 10:50

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

共機遠海長航訓練 我嚴密監偵

2018-03-27 00:06

中共軍機飛經巴士海峽航訓 國防部全程監控

2018-03-26 14:03

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

獨派抗議布條糗拿反 馬英九一個手勢讓他敬禮道謝

2018-03-27 10:52

丞相起風了！吳寶春曾拒赴大陸展店 網友擷圖揶揄

2018-03-27 13:59

台南當年只用善款不用中央補助？張善政：盼賴清德說明

2018-03-27 12:07

吳音寧不適任？陳景峻：明天董事會將救她一把

2018-03-27 10:58

憂心台灣前景 國中女：將來只能到國外當台勞嗎？

2018-03-27 16:17

柯文哲為連任不撤換吳音寧？孫大千批：怕什麼

2018-03-27 12:42

政府「卡管」蠻幹 羅智強：馬英九早就預言

2018-03-27 10:28

「如果我是台北市長」 孫大千提5方案終結兒虐

2018-03-27 08:29

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

吳寶春：開麵包店是朝全球布局目標前進

2018-03-27 19:28

深澳電廠民調出爐！ 北北基民眾七成五反對興建

2018-03-27 10:16

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

電價物價齊漲？ 賴揆：五成以上民眾沒感覺

2018-03-27 13:01

中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02

退休軍公教：年改剝奪財產 籲暫緩實施

2018-03-27 12:03

推動新台幣去蔣化 高志鵬：硬幣也要更新

2018-03-27 11:23

前監委黃煌雄 將接任促轉會主委

2018-03-27 15:23

藍委砲轟土銀22K招人太難看 賴清德：會指示調薪

2018-03-27 16:41

電價物價齊漲？賴揆：多數人薪水漲 不會受影響

2018-03-27 13:54

綠民調大勝蘇貞昌、賴清德？ 侯友宜：捧高再殺你

2018-03-27 13:29

黃煌雄出線三主因：藍綠可接受、有政治歷練及輩份夠

2018-03-27 16:39

2025年若減碳未達標 賴清德：我決定我負責

2018-03-27 13:15

繆德生憾事後續為反年改衝？兩知名退將對話見機鋒

2018-03-27 11:40

賴清德回應張善政：花蓮善款運用與台南不同

2018-03-27 17:02

【重磅快評】反正我過半 漲你電價又怎樣？

2018-03-27 16:46

要農民放心 吳音寧發感謝卡「日久見人心」

2018-03-27 12:41

酸吳寶春赴陸發展 黃安要他大聲說「認同一中」

2018-03-27 09:59

北市府要拆帳棚 八百壯士強調合法申請

2018-03-27 15:26

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

北農常務董事：一定提案撤換吳音寧 農會5席支持

2018-03-27 14:19

北農董事張永成明提案撤換吳音寧

2018-03-27 18:44

富比世指我跟墨西哥一樣低薪 外交部抗議要求更正

2018-03-27 14:49

軍人年改獲共識 賴清德：7月1日上路目標不變

2018-03-27 09:27

提醒朱立倫不用到對岸 蘇貞昌：我們才是同一國的人

2018-03-27 12:12

陸委會要求朱劉會提報告 新北市府反嗆：要說明什麼？

2018-03-27 12:59

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31

物價漲 五成民眾沒感覺？徐國勇：媒體混淆誤解

2018-03-27 19:59

退伍軍人任公職只能領基本工資？綠委強調是誤傳

2018-03-27 22:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top