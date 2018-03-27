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中共遼寧艦率40艦艇南海巡弋 專家：我方偵監和應處呢？

2018-03-27 20:02聯合報 記者洪哲政╱即時報導

2018年3月26日的衛星照片顯示中國海南以南的中國船隻。圖／擷自REUTERS
2018年3月26日的衛星照片顯示中國海南以南的中國船隻。圖／擷自REUTERS
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中共遼寧艦航空母艦上周穿越台海在菲律賓海操演後，進入南海，竟然形成一個40艘水上水下艦艇的大型編隊，震驚美方學界，有專家認為，美國要鞏固印太制海，第七艦隊、第三艦隊再加英法上個世紀的巡防艦，恐怕也不夠用。而國防部確定我海空域無特殊狀況嗎？

國防部指中共於昨日上午出動Su-30、運8、轟6等型軍機多架次執行遠海長航訓練，飛經巴士海峽航向西太平洋後，循原航線飛返駐地。國防部強調，國軍按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣機、艦嚴密監偵與應處，確保我空域與海疆安全，請國人放心。

而路透社今日傍晚報導，上周横貫台灣海峽的中共遼寧艦，進入南海後，形成一個至少有40艘船和1艘潛艇的編隊，出現在遼寧航艦的側翼，報導出示高空拍攝的編隊衛星照，報導引述美方學者的話說：「這是一幅令人難以置信的畫面」；「這對我來說是個大新聞」。

前海軍官校學科部教官呂禮詩今天以「40 + 1 = over my dead body」為題在臉書發文表示，昨(26)日解放軍在南海秀肌肉，以H-6U(轟油6)及四架戰機作前導，再以40艘各型軍艦包括潛艦 + 1 艘遼寧艦進行編隊，夠嚇人了！

他表示，美國要鞏固印太制海，第七艦隊、第三艦隊再加英法上個世紀的巡防艦，恐怕也不夠用。

他TAG質疑，國防部對於週邊海空情狀況及中國大陸解放軍動態皆嚴密掌握和應處，並沒有特殊狀況？

國防部南海遼寧艦

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