親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

評／深澳電廠環差案通過 是失去理念還是立法不足？

每日一蘋果降血脂！台大營養講師這樣吃 4個月甩17公斤

拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31聯合報 記者程嘉文╱即時報導

公祭之後，陸軍儀隊將烈士牌位捧至西廂的烈士殿進行安位。記者程嘉文／攝影
公祭之後，陸軍儀隊將烈士牌位捧至西廂的烈士殿進行安位。記者程嘉文／攝影
分享
民國40年，國軍少將參議、國民黨青年部副部長趙仲容拒絕投降，被中共以反革命罪名槍斃，妻子下獄廿多年，子女被鬥到一死兩瘋。67年後，他終於獲得中華民國政府追認為烈士，入祀忠烈祠

趙仲容的女兒趙安娜（本名趙經漢）說，中國人強調入土為安，如今爸爸終於回到他鍾愛的祖國，希望父母在天之靈，能夠得到安寧。回想起全家人的遭遇，她嘆了一口氣說：「終於等到今天，說不出來的感覺！」

今天在圓山忠烈祠的入祀典禮，共有趙仲容、徐枕瑤、孫玉珊、潘文欽、畢道洲等5位烈士，由陸軍司令王信龍主祭。隨後儀隊官兵將牌位由正殿捧至一旁的烈士殿，完成安位，並讓家屬一一舉行家祭。

趙仲容民國38年奉命前往北平，勸說並監視有意投共的華北剿匪總司令傅作義。北平開城投降後，趙仲容堅持不投降、不「反悔」，民國40年被「萬人公審」槍斃。妻子經瑞雲下獄廿多年，直到1975年才獲釋。趙家8個子女，分別以「中華民國蒙漢滿亞」命名，兩個女兒被鬥瘋，一個女兒懷孕時不堪折磨而自殺。

趙安娜1997年移民美國，因為母親生前遺願交代，一定要找到國民黨，告知趙仲容的遭遇，因此她透過各項管道，向我國政府陳情，希望將趙仲容入祀忠烈祠。趙安娜先後向國防部陳情5次、向總統府陳情3次，但因為資料不足，過去十多年都被打回票，她後來終於在總統府和立法院的檔案中，找到父親殉職的紀錄。前國防部長馮世寬下台之前，簽准了趙仲容的入祀。

趙安娜說，特別感謝過程中曾經幫助自己的朋友們，也感謝國防部、總統府等單位，尤其是馮世寬部長。她昨天和女兒，還特別去拜會馮世寬表達謝意。

趙安娜（中）與女兒賽音。記者程嘉文／攝影
趙安娜（中）與女兒賽音。記者程嘉文／攝影
分享

馮世寬忠烈祠

相關新聞

士兵套房衛浴乾溼分離像飯店 擠大浴室打水洗澡成神話

2018-03-27 10:09

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

共機遠海長航訓練 我嚴密監偵

2018-03-27 00:06

中共軍機飛經巴士海峽航訓 國防部全程監控

2018-03-26 14:03

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議

2018-03-26 15:57

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨

2018-03-26 20:10

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

帶頭勞檢的戰鬥部長 立院處女秀也懂「笑而不答」

2018-03-27 09:00

是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務

2018-03-26 16:57

新勞長許銘春首次備詢 突被問幕僚名險招架不住

2018-03-26 14:24

「蓋招待所做長照」郵局挨轟

2018-03-26 23:51

兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決

2018-03-26 19:39

扁上台造勢踩紅線後 中監例行訪扁

2018-03-26 21:36

反軍改團體：若推新新制 不該溯及既往

2018-03-27 01:21

新聞眼／軍改 急著要立委埋單 恐惹反彈

2018-03-27 00:51

教育部卡管 藍委、全教產齊批

2018-03-27 00:11

軍人年改再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12

選民借款打市長選戰 韓國瑜：準備好再說

2018-03-26 16:10

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top