拒投降被中共槍斃 趙仲容等五烈士入祀忠烈祠

2018-03-27 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



公祭之後，陸軍儀隊將烈士牌位捧至西廂的烈士殿進行安位。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 民國40年，國軍少將參議、國民黨青年部副部長趙仲容拒絕投降，被中共以反革命罪名槍斃，妻子下獄廿多年，子女被鬥到一死兩瘋。67年後，他終於獲得中華民國政府追認為烈士，入祀忠烈祠。

趙仲容的女兒趙安娜（本名趙經漢）說，中國人強調入土為安，如今爸爸終於回到他鍾愛的祖國，希望父母在天之靈，能夠得到安寧。回想起全家人的遭遇，她嘆了一口氣說：「終於等到今天，說不出來的感覺！」

今天在圓山忠烈祠的入祀典禮，共有趙仲容、徐枕瑤、孫玉珊、潘文欽、畢道洲等5位烈士，由陸軍司令王信龍主祭。隨後儀隊官兵將牌位由正殿捧至一旁的烈士殿，完成安位，並讓家屬一一舉行家祭。

趙仲容民國38年奉命前往北平，勸說並監視有意投共的華北剿匪總司令傅作義。北平開城投降後，趙仲容堅持不投降、不「反悔」，民國40年被「萬人公審」槍斃。妻子經瑞雲下獄廿多年，直到1975年才獲釋。趙家8個子女，分別以「中華民國蒙漢滿亞」命名，兩個女兒被鬥瘋，一個女兒懷孕時不堪折磨而自殺。

趙安娜1997年移民美國，因為母親生前遺願交代，一定要找到國民黨，告知趙仲容的遭遇，因此她透過各項管道，向我國政府陳情，希望將趙仲容入祀忠烈祠。趙安娜先後向國防部陳情5次、向總統府陳情3次，但因為資料不足，過去十多年都被打回票，她後來終於在總統府和立法院的檔案中，找到父親殉職的紀錄。前國防部長馮世寬下台之前，簽准了趙仲容的入祀。