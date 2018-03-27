親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
執政黨軍改共識
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

陳長文：管中閔不解釋 才是大學自治真正示範

股價太低 外國來台掛牌股紛紛求去

專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

據了解，部署在綠島的鷹式飛彈突擊排昨接獲AOCC傳送雷情後，曾展開戰備「跑紅點」...
據了解，部署在綠島的鷹式飛彈突擊排昨接獲AOCC傳送雷情後，曾展開戰備「跑紅點」，作出相應的動作。聯合報系資料照
分享
國防部發佈新聞稿，披露共軍戰機在巴士海峽操演，國軍全程掌握。有專家表示，中共舉措讓他骨脊發涼，解放軍究竟在第一及第二島鏈間的菲律賓海操演些什麼？我海空軍兵力又真有跑到大漢山雷達站的偵蒐範圍外進行監控嗎？有多少人接受國防部的說法？

國防部指中共於昨日上午出動Su-30、運8、轟6等型軍機多架次執行遠海長航訓練，飛經巴士海峽航向西太平洋後，循原航線飛返駐地。

國防部強調，國軍按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣機、艦嚴密監偵與應處，確保我空域與海疆安全，請國人放心。

據了解，部署在綠島的鷹式飛彈突擊排接獲AOCC傳送雷情後，曾展開戰備「跑紅點」，作出相應的動作。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，從去年十月下旬中共十九大閉幕以來，解放軍機隊已在台灣周邊海域進行了11次的繞台航訓；其中去年12月9日的空中兵力與亞丁灣執行護航任務的第28批編隊進行海空聯訓，今年的2月21日Su-30、Y-8及H-6K與從印度洋返航的「湛藍-2018A」遠海訓練編隊進行海空聯訓。

他説，此事只有國防部的新聞稿披露，卻沒有日本防衛省統合幕僚監部的報告，就表示解放軍機隊只有穿越巴士海峽，而沒有經過宮古水道；解放軍究竟在第一及第二島鏈間的菲律賓海操演些什麼？我海空軍兵力又真有跑到大漢山雷達站的偵蒐範圍外進行監控嗎？

有多少人接受國防部的說法在下不知道，但他膽子小、總感到背脊發涼........。

國防部解放軍國軍

相關新聞

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

共機遠海長航訓練 我嚴密監偵

2018-03-27 00:06

中共軍機飛經巴士海峽航訓 國防部全程監控

2018-03-26 14:03

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53

美參議員致函川普 籲售台灣F-35戰機

2018-03-27 02:06
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

軍人年改草案 退伍軍人最多比現在少領20%

2018-03-26 19:16

搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到

2018-03-26 10:00

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

軍人年改 起支俸率55+2％有共識

2018-03-27 00:07

李明賢：民調顯示 國民黨確有可能台北市議員席次過半

2018-03-26 21:56

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

電視辯論侯友宜缺席 金介壽戴口罩抗議

2018-03-26 15:57

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

軍人年改 7.1與公教同步上路 4大變數

2018-03-27 00:20

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

松機遷移 北市長參選人有共識

2018-03-27 00:05

中監認定上台4分鐘太久？ 扁再發「新勇哥物語」抱怨

2018-03-26 20:10

美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

回應陳芳明 呂秀蓮：沒說柯文哲通匪

2018-03-26 18:08

深澳電廠環評通過被蔡正元點名 蔡適應：請前立委自重

2018-03-26 19:23

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

新勞長許銘春首次備詢 突被問幕僚名險招架不住

2018-03-26 14:24

是否入府？陳菊：未來不排除跟總統討論新職務

2018-03-26 16:57

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

都市更新條例修正草案初審通過 釘子戶問題可望解決

2018-03-26 19:39

總統大嘴巴害慘情報員 都是選舉惹的禍？

2018-03-27 08:00

美參議員致函川普 籲售台灣F-35戰機

2018-03-27 02:06

扁上台造勢踩紅線後 中監例行訪扁

2018-03-26 21:36

選民借款打市長選戰 韓國瑜：準備好再說

2018-03-26 16:10

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11

兒虐悲歌／日月明功殺了弟 姊自責沒救回他

2018-03-26 14:12

軍人年改再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12

兒虐悲歌／父母不要他 醫師社工拚命保住

2018-03-26 14:13

國民黨黨工退休金遭扣押 王育敏批黨產會變太上皇

2018-03-26 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top