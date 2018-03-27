專家質疑國軍掌握度…共軍菲律賓海操演 我鷹式飛彈跑紅點

2018-03-27 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



據了解，部署在綠島的鷹式飛彈突擊排昨接獲AOCC傳送雷情後，曾展開戰備「跑紅點」，作出相應的動作。聯合報系資料照 分享 facebook 國防部發佈新聞稿，披露共軍戰機在巴士海峽操演，國軍全程掌握。有專家表示，中共舉措讓他骨脊發涼，解放軍究竟在第一及第二島鏈間的菲律賓海操演些什麼？我海空軍兵力又真有跑到大漢山雷達站的偵蒐範圍外進行監控嗎？有多少人接受國防部的說法？

國防部指中共於昨日上午出動Su-30、運8、轟6等型軍機多架次執行遠海長航訓練，飛經巴士海峽航向西太平洋後，循原航線飛返駐地。

國防部強調，國軍按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣機、艦嚴密監偵與應處，確保我空域與海疆安全，請國人放心。

據了解，部署在綠島的鷹式飛彈突擊排接獲AOCC傳送雷情後，曾展開戰備「跑紅點」，作出相應的動作。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，從去年十月下旬中共十九大閉幕以來，解放軍機隊已在台灣周邊海域進行了11次的繞台航訓；其中去年12月9日的空中兵力與亞丁灣執行護航任務的第28批編隊進行海空聯訓，今年的2月21日Su-30、Y-8及H-6K與從印度洋返航的「湛藍-2018A」遠海訓練編隊進行海空聯訓。

他説，此事只有國防部的新聞稿披露，卻沒有日本防衛省統合幕僚監部的報告，就表示解放軍機隊只有穿越巴士海峽，而沒有經過宮古水道；解放軍究竟在第一及第二島鏈間的菲律賓海操演些什麼？我海空軍兵力又真有跑到大漢山雷達站的偵蒐範圍外進行監控嗎？

有多少人接受國防部的說法在下不知道，但他膽子小、總感到背脊發涼........。