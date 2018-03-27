海巡署建構無人機系統打槍中科院銳鳶 原因曝光

2018-03-27 06:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海岸巡防署今年分年編列9000萬元，計畫建置無人機系統，但卻沒有採購國防部中山科學研究院研發的無人機，認為國內中科院紅雀小型無人機未達標準；銳鳶無人機受限於地面控制站，無法遠航也未達海巡署需求，待中科院研發適合海巡任務的無人機再重新作評估。立法院內政委員會因此凍結該署「海岸及海域巡防業務」300萬元預算，要求海巡署提出報告。海巡署的說明披露，銳鳶無人機系統價格高昂，起降需要跑道，還得向民航局申請空域，海巡需要的是能隨艦出海甚至能攜往南海執勤的機型，因此無法採購銳鳶。

海巡署表示，該署規劃籌購的無人飛行載具屬於旋翼型設計，具不受地形限制機動性起降與滯空懸停監控等特性，可有效運用於海巡署海域及岸際目標辨識、不法行為蒐證、救生救難、機動偵察與油污污染監控等執法用途，經訪商所獲資訊，未來設備最大旋翼約3公尺，重量約在50公斤內，可有效支援海巡署機動任務遂行、滿足隨艦出海輔勤及進駐巡防艦機庫需求。

而海軍銳鳶無人機屬於定翼型設計，飛行起降需要機場跑道，平時執行導控區域海上船隻監偵作業、沿海偵蒐、不明目標識別及支援各項戰演訓任務,，必要時可配合觀察通信系統擔任通信中繼作業，有效延伸戰術戰鬥偵蒐距離，具有即時目標定位及同步傳輸能力，可與射擊指揮系統與火力協調機構各系統連接，提供砲兵射擊目標、彈著修正數據及戰損評估功能，其機身長約5.3公尺、寬8.7公尺，高1.6公尺，重量達450公斤以上，屬於戰術型無人機系統。

海巡署表示，旋翼型無人機可隨艦出海，起降也不受地形限制；但銳鳶無人機顧及民航飛行安全，出勤前須依「國軍無人駕駛航空器系統空域管制作業程序」向民航局提出申請，採預報航線及指定區域內作業方式辦理，無法有效支援海巡署任務，而且銳鳶無人機包含無人機、起降操控台、地面控導站、情資後傳系統，相關人員培訓及教育訓練課程內容是以滿足國防任務進行規劃，海巡署能支援這套系統日、夜間出勤的人力有限。

海巡署也表示，陸軍花35億籌獲8套銳鳶無人機系統，總計32架無人機，平均每架無人機價值超過千萬元，目前移由海軍戰術偵蒐大隊使用；海巡署計畫籌建的旋翼型無人機一架平均僅450萬元。

海巡署表示，海巡旋翼型無人機計畫總經費9000萬元，107年度編列3600萬元，108年度5400萬元，採集中配置機動支援原則，統一配置於海巡署巡防區及北、南機動海巡隊，機動支援岸海勤務單位使用。