美參議員致函 促川普支持售台F35戰機

2018-03-27 03:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議員柯寧與殷霍夫26日共同致函總統川普，敦促他支持向台灣出售F-35B戰機，加強台灣的空防能力。

柯寧（John Cornyn）與殷霍夫（James Inhofe）致函川普，敦促川普政府承諾提供新的戰機，幫助台灣自我防禦。

該信函指出，為解決防禦方面各式突發事件，現代化的戰機對台灣是合理所需；因此台灣要求美國支持他們採購F-35B。

信中也寫道，若判定對台釋出F-35B還為時過早，則希望川普能夠提供額外的F-16V，來解決台灣戰機在質與量方面所面臨的挑戰。

柯寧與殷霍夫表示，這些戰機將對台灣的自我防禦產生正面影響，也是面對中國大陸在亞太地區侵略性軍事態勢的必要嚇阻。

美台商會發布新聞稿並附上柯寧與殷霍夫的信函指出，台灣上次購買新型戰機距今已25年，這成為台灣空軍的挑戰。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透過新聞稿表示，該會支持美方對台出售額外的戰機，如此作法符合台灣關係法；這也是川普政府促進亞太友人與盟邦建立能力的重要發展。