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55+2軍人年改共識版本 在野將提版本

2018-03-26 20:00中央社 26日綜合報導

副總統陳建仁今天與民進黨立委討論年改方案有共識，民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，傾向支持。在野黨則希望行政院提供版本，國民黨團、親民黨團也將提出自己的版本。

陳副總統中午與立法院外交及國防、司法及法制2委員會的民進黨立委，共同討論軍人年金改革方案。民進黨立法院黨團幹事長何欣純轉述指出，副總統中午與民進黨立委談過軍人年改後，20年起支俸率決定採計55%，每年再加2個百分點。

何欣純告訴中央社記者，很高興今天能夠有這樣的共識，希望行政院能夠儘速通過，並送到立法院來民進黨團會開黨團大會，再好好討論與溝通一番。

她說，這個版本，幹部有參與討論，傾向會支持這個版本，但是需要立法院黨團大會討論與溝通。

至於是否能夠在7月1日與公教人員年金改革同時上路，何欣純說，如果草案3月底從行政院送進立法院，關鍵的條文只有5、6條，順利的話應該來得及。

她說，但是還不確定在野黨團提出的版本與策略如何，只能說盡量、但無法百分之百確定7月1日軍人年改能夠上路。

民進黨立委蔡適應說，現行的陸海空軍官士官服役條例從民國85年修正，今年將有第一批服役滿20年的人要退伍，根據蔡適應的推估，他們的退撫金比起領舊制的學長，因為沒有18趴，所得替代率是40%，因此總共少了約4成左右。

他說，如果所得替代率從40%上升到55%，等於比現在領的多15%左右，但因為沒有舊制的18趴優惠利率，推估所得替代率還是少了20%左右。

蔡適應說，舊制的人少了20%，可以避免年金破產，但對於現行軍士官而言，未來的月退俸會比現在更好，對於長留久用的募兵制而言會更好。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，黨團以及智庫已經針對軍人年改討論許久，等到行政院版本正式出爐，國民黨也會盡速提出對案。方向上會以照顧中低階層的軍官，有利人才留任久用，合理照顧退伍軍人的對應版本。

李彥秀說，面對軍改版本即將出爐，黨團積極面對，除了由國民黨立委費鴻泰主導與退伍軍人團體的溝通之外，外交及國防委員會的國民黨立委也會共同商討後續面對軍人年改的對策與審議態度。

時代力量黨團總召徐永明強調，關於軍人年金改革方案，黨團的立場是「支持照顧基層」。他表示，黨團還不知道細節內容，如果陳副總統或行政院方面已有軍人年改案版本，希望能夠儘快提供給黨團了解參考。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，除先前提出的軍警消生活安定基金外，黨團還會再提出軍改版本，目前還在討論中，而黨版的精神一定會確保基層退役軍人的福利。

根據議事運作推估，如果行政院會順利在29日通過軍人年改相關草案，預計要到4月10日才能在立法院院會付委，要過復議期進入委員會審查，約到4月底、5月初才能在委員會初審，加上1個月的協商冷凍期，最快也要5月底、6月初才能完成三讀，但還趕得上7月1日與公教人員年改同步上路。（編輯：李淑華）

退伍軍人立法院民進黨
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