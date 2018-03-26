軍改55+2 退役軍人籲尊重契約精神

2018-03-26 18:07 中央社 台北26日電



年改會今天與民進黨立委討論軍人年改，傾向採取服役滿20年，起支俸率55%、每增一年年資增加2個百分點方案。民團及退伍軍人認為，奉獻一輩子，政府卻要求共體時艱，是政策與邏輯謬誤，不管怎樣，應尊重契約精神。

兼任總統府國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁中午與立法院外交及國防、司法及法制兩個委員會的民進黨立委，共同討論軍人年金改革方案，立委蔡適應會後轉述，有共識為服役滿20年，起支俸率55%、每年增加2個百分點。

民間團體八百壯士發言人吳斯懷接受中央社訪問時表示，不想對版本有所回應，因為問題不在版本多寡，而是將奉獻一輩子的軍人論斤秤兩，這樣是不對的。

他們的訴求相當簡單，將現役軍人的部分改得越來越好，但已經退役的，不應以財政困難為由要退役軍人共體時艱，這是邏輯與政策上的謬誤。

退休少將、前陸軍542旅長于北辰接受中央社問時認為，政府應尊重契約精神，30年前他們入伍時所簽訂的契約，載明退休後能給予相關保障，就算要更改條文，也應在立法後且不該朔及既往，如果成了慣例，如何讓現役軍人對國家有信心。

于北辰舉例，契約有累積期、給付期，在累積期確實可以更動，一但進入給付期是不能改變的，這就是契約精神，「難道20年前你在銀行的定存利率15%，現在銀行可以隨時任意調整成1%嗎？這是不對的。」

他強調，55+2是民進黨團內部的共識，並不是與退役軍人的共識，退伍軍人並不在意樓地板、起支俸率這些事情，只想呼籲政府履行契約精神。