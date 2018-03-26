軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



副總統陳建仁今天邀集部分民進黨立委、國防部及退輔會討論軍人年金改革，立委蔡適應表示，會中有部分綠委建議起支俸率改55%，每年增加2%，認為這樣修法對現行法律變動最小，也提高現役軍人保障，提議獲得大家高度共識。不過年改辦公室說因為涉及到財務部分，還要再研議計算，最終定案尚未出爐，部分綠委也建議不要強求軍改通過時間，希望退輔會和國防部和大家說清楚比較重要。

蔡適應說，現行法律規定是40%起支俸率，一年提升2%，最多算35年到70%，部分委員紀建議起支俸率改55%，每年提升2%，最多到85%按照現行法律計算35年，而部分立委認為這樣的修法對於法律變動是最少的，因為現行法律已經設了年資35年的天花板，另外起支年從從20年40%到20年55%對於現職在服役的軍士官幫助會更大，細節部分還須討論，例如士官是否要納入計算範圍，另外退輔會還需要跟退伍軍人做說明。

是否提及18%？蔡適應說，新修法後就沒有18%，因此在這個版本定案後將適用在現役及退伍軍人身上，就不會有新舊制及18%的問題。對於現職軍人來說，修法後會比現行法律更有保障，不過對退伍軍士官來說，舊制版本可能會和新版差將近20%左右，雖然比國防部原先公告版本好，仍需退輔會和退伍軍人團體溝通。