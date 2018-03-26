親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
網路社群打選戰
中監認定扁違規
政治
軍事
綜合

拉倒孫文銅像判賠23萬8千元 蔡丁貴要募款支付

軍改起支奉率提高至55%、每年增2% 蔡適應：高度共識

2018-03-26 16:21聯合報 記者許家瑜╱即時報導

副總統陳建仁今天邀集部分民進黨立委、國防部及退輔會討論軍人年金改革，立委蔡適應表示，會中有部分綠委建議起支俸率改55%，每年增加2%，認為這樣修法對現行法律變動最小，也提高現役軍人保障，提議獲得大家高度共識。不過年改辦公室說因為涉及到財務部分，還要再研議計算，最終定案尚未出爐，部分綠委也建議不要強求軍改通過時間，希望退輔會和國防部和大家說清楚比較重要。

蔡適應說，現行法律規定是40%起支俸率，一年提升2%，最多算35年到70%，部分委員紀建議起支俸率改55%，每年提升2%，最多到85%按照現行法律計算35年，而部分立委認為這樣的修法對於法律變動是最少的，因為現行法律已經設了年資35年的天花板，另外起支年從從20年40%到20年55%對於現職在服役的軍士官幫助會更大，細節部分還須討論，例如士官是否要納入計算範圍，另外退輔會還需要跟退伍軍人做說明。

是否提及18%？蔡適應說，新修法後就沒有18%，因此在這個版本定案後將適用在現役及退伍軍人身上，就不會有新舊制及18%的問題。對於現職軍人來說，修法後會比現行法律更有保障，不過對退伍軍士官來說，舊制版本可能會和新版差將近20%左右，雖然比國防部原先公告版本好，仍需退輔會和退伍軍人團體溝通。

蔡適應說，今天大家對會議內容共識度高，但年改辦公室說因為涉及到財務部分，因此還要再研議計算，最終版本還是以年改辦公室提供為主。

民進黨立委蔡適應。記者許家瑜╱攝影
民進黨立委蔡適應。記者許家瑜╱攝影
分享

退伍軍人蔡適應退輔會
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

軍人年改今再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12

中共軍機飛經巴士海峽航訓 國防部全程監控

2018-03-26 14:03

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

陳抗多？台東UAV偵搜中隊 悄悄移防屏東

2018-03-23 23:16

聯勇操演 恆春人最無奈的morning call

2018-03-23 22:39

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到

2018-03-26 10:00

赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16

被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01

台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

2018-03-26 08:00

黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻

2018-03-26 00:16

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

2018-03-26 13:41

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49

竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

2018-03-26 01:07

扁嗆聲中監 揚言5月4日餐會上台致詞

2018-03-25 23:51

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

身上總是香香的…蔣萬安不擦香水 陳學聖不信

2018-03-26 15:11

馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10

【重磅快評】管中閔、吳音寧 台灣三月的兩樁政治奇案

2018-03-26 15:27

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

國民黨新北市長初選電視辯論 侯友宜缺席

2018-03-26 14:04

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

軍人年改 綠委：照顧中低階層

2018-03-26 12:11

影╱拜會陳亭妃遭冷冰冰對待？黃偉哲：遭曲解

2018-03-26 15:14

綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案

2018-03-26 09:19

台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統

2018-03-26 00:52

救國團打著官方名號騙學校？葉：將了解輔導

2018-03-26 11:35

歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾

2018-03-26 12:23

蒜價慘跌 藍委批：高收進口稅金9億犧牲農民

2018-03-26 11:31

李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗

2018-03-26 00:57

臉書暗黑術／散布假新聞 「一人成虎」效應

2018-03-26 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top