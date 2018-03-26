又來了！共軍機群穿越巴士海峽 台灣東方海域操演

相關新聞
募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機2018-03-26 12:21
中共軍機飛經巴士海峽航訓 國防部全程監控2018-03-26 14:03
紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿2018-03-26 12:14
共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關2018-03-26 10:17
飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄2018-03-26 10:16
軍人年改 擬採退役現役折衷版本2018-03-26 00:24
潛艦國造 立委南下密察2018-03-25 14:21
比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦2018-03-25 12:06
潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收2018-03-25 11:30
軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談2018-03-25 10:55
國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英2018-03-25 08:15
越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次2018-03-25 08:11
台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕2018-03-25 08:09
國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽2018-03-24 15:52
誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵2018-03-24 15:33
陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈2018-03-24 13:29
看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」2018-03-24 08:00
陳抗多？台東UAV偵搜中隊 悄悄移防屏東2018-03-23 23:16
聯勇操演 恆春人最無奈的morning call2018-03-23 22:39
雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密2018-03-23 14:43
雄三飛彈誤射案 監委糾正國防部2018-03-23 14:34
嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形2018-03-21 16:34
裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救2018-02-07 15:53
熱門文章
影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙2018-03-25 19:50
昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」2018-03-26 12:03
共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關2018-03-26 10:17
被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席2018-03-25 20:01
搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到2018-03-26 10:00
黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭2018-03-25 19:40
台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？2018-03-26 08:00
赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡2018-03-26 08:16
呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅2018-03-25 18:39
柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路2018-03-25 16:16
呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調2018-03-25 19:01
軍人年改 擬採退役現役折衷版本2018-03-26 00:24
超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債2018-03-25 16:07
蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨2018-03-25 14:27
飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄2018-03-26 10:16
臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻2018-03-26 00:16
藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？2018-03-25 18:44
國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席2018-03-25 19:05
洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減2018-03-25 23:49
電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉2018-03-25 17:58
「錕P」李錫錕宣布參選台北市長2018-03-25 14:47
竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打2018-03-26 01:07
民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線2018-03-26 12:08
募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機2018-03-26 12:21
扁嗆聲中監 揚言5月4日餐會上台致詞2018-03-25 23:51
盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查2018-03-26 11:18
馬英九赴美演講 總統府同意了2018-03-26 01:10
盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春2018-03-25 17:11
吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話2018-03-25 14:39
柯P說中市捷運興建快 也肯定了自己2018-03-25 15:51
潛艦國造 立委南下密察2018-03-25 14:21
金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名2018-03-25 16:14
拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程2018-03-26 11:02
許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援2018-03-26 11:07
綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案2018-03-26 09:19
台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統2018-03-26 00:52
公務員加班換補休 半年限期將延長到一年2018-03-26 11:51
歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾2018-03-26 12:23
李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗2018-03-26 00:57
救國團打著官方名號騙學校？葉：將了解輔導2018-03-26 11:35
留言