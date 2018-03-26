軍人年改今再喬 最快周四送立院

2018-03-26 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



副總統陳建仁邀請民進黨立委討論軍人年金改革方案，民進黨立法院黨團幹事長何欣純指出，將針對退休起支俸率，以及採計年資上限等進行討論。據了解，若達成共識，行政院院會周四可以通過軍人年改法案，送立法院審查。

陳建仁已與民進黨立委進行兩次溝通，聚焦於退休起支俸率，以及採計年資上限等問題。何欣純表示，年改會原來規畫軍人退休起支俸率，服役滿20年後，從50%起跳，每服役一年加2.5%，立委希望能夠將起支俸率改為55%，每服役一年加2%，以保障基層中階軍官權益。

年資採計天花板部分，何欣純說，目前共識為基層士官長採計年資上限40年，尉、校、將級軍官採計年資上限35年，建議上將層級自31年到35年，每年增2%改為每年增1%。

根據國防部現役軍人年金改革專區的軍人退撫制退休俸試算平台，以年改會現行版本計算，一等士官長，核定年資20年，退伍俸級為20，每月退休俸可領約3萬7760元。同年入伍中校，核定年資20年，退伍俸級為12，每月退休俸約可領4萬3420元。

八百壯士反對兩版本 藍：將提對案

【記者劉宛琳／台北報導】軍人年改方案軍人退休起支俸率，年改會版本為50%加2.5%，民進黨立委多支持55%加2%，不管是哪一個版本，八百壯士都反對，認為政府不能用數字表達軍人對國家貢獻，應該要有一套完整公式進行改革，朝長治久安的方式討論。

八百壯士執行長羅睿達說，這些版本我們不同意，這些版本只是虛應故事。我們不能用數字表達軍人對國家的貢獻，應該有一套完整公式」。退伍軍人要的不是用樓地板3萬8990元，而是軍人固定要提撥多少百分比，退役之後要回歸多少百分比到基金，不是政府一再拿數字侮辱軍人，造成民粹對立不會解決現實的問題。

羅睿達說，我們沒有反對年金改革，是民進黨給我們扣帽子，年金制度有問題，就針對問題討論，財政有困難就針對財政討論，民進黨最早提出要年改的原因，是財政困難，接著再把軍、公教分割，用論斤論兩方式談，不斷用意識形態與籌碼交換，不是管理年金該有的態度跟方式。

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀表示，黨團及智庫已針對軍人年改討論許久，等到行政院版本出爐，國民黨會提出對案。以照顧中低階層的軍官，有利人才留任久用，民進黨在審查過程應該充分討論，應該一意孤行。