募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有官兵將一年期志願役軍官招募作到夾娃娃機裡，娃娃機裡就有招募資訊，還有負責女士官的軍裝照與臉書、line聯絡方式。翻攝網路社群網頁 分享 facebook 國軍總兵力還有一萬多人的缺口，國防部力推「人人都是募兵員」，基層官兵花招百出，繼日前有女士官以「陪我」作為招募發語詞後，又有網友發現，有官兵將一年期志願役軍官招募作到夾娃娃機裡，娃娃機裡就有招募資訊，還有負責女士官的軍裝照與臉書、line聯絡方式。網友拜服，有人說好想把照片夾出來，另有人感嘆，基層作招募招到住在娃娃機裡面，「真是放大絕」。

這幀名為「招生招到住在娃娃機裡面」的照片，近期在網路社群瘋傳。名為葉怡秀的女士官的軍裝與生活照片，貼在一座滿是包括彈藥、手榴彈造型撲滿的夾娃娃機裡，同時附上為1年期志願役軍官招募的資訊。夾娃娃機玻璃上還用粉紅色寫上精神答數。

葉怡秀在招募訊息上寫道：「你還在認為軍中有一塊面紗遮著？你還在認為進軍中等於墳場嗎？你還在以為穿上迷彩人生黑白嗎？你還在認為軍中等於剝奪自由嗎？你還在認為軍中工作凹來凹去嗎？你還在覺得裡面休假不正常嗎？那都是老觀念，都21世紀了，請更新好嗎？」

葉怡秀貼出招募文宣，內容是為1年期志願役軍官作宣傳，歡迎大家用FB私訊她或加她的LINE，她還向玩夾娃娃機的人強調，讓自已多條路參考比較，歡迎傳遞分享，I want you。沒有國，哪有家。

而查詢葉怡秀的臉書網頁，資訊顯示這名女士官確是是現役官兵，臉書有她在部隊的留影，也留下同樣的招募訊息。臉書中還留有手機號碼。