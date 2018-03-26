親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網路社群打選戰
藍綠各黨拚選戰
中監認定扁違規
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

影／沙國一次攔截7枚飛彈！爆炸照亮夜空

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21聯合報 記者洪哲政╱即時報導

有官兵將一年期志願役軍官招募作到夾娃娃機裡，娃娃機裡就有招募資訊，還有負責女士官...
有官兵將一年期志願役軍官招募作到夾娃娃機裡，娃娃機裡就有招募資訊，還有負責女士官的軍裝照與臉書、line聯絡方式。翻攝網路社群網頁
分享
國軍總兵力還有一萬多人的缺口，國防部力推「人人都是募兵員」，基層官兵花招百出，繼日前有女士官以「陪我」作為招募發語詞後，又有網友發現，有官兵將一年期志願役軍官招募作到夾娃娃機裡，娃娃機裡就有招募資訊，還有負責女士官的軍裝照與臉書、line聯絡方式。網友拜服，有人說好想把照片夾出來，另有人感嘆，基層作招募招到住在娃娃機裡面，「真是放大絕」。

這幀名為「招生招到住在娃娃機裡面」的照片，近期在網路社群瘋傳。名為葉怡秀的女士官的軍裝與生活照片，貼在一座滿是包括彈藥、手榴彈造型撲滿的夾娃娃機裡，同時附上為1年期志願役軍官招募的資訊。夾娃娃機玻璃上還用粉紅色寫上精神答數。

葉怡秀在招募訊息上寫道：「你還在認為軍中有一塊面紗遮著？你還在認為進軍中等於墳場嗎？你還在以為穿上迷彩人生黑白嗎？你還在認為軍中等於剝奪自由嗎？你還在認為軍中工作凹來凹去嗎？你還在覺得裡面休假不正常嗎？那都是老觀念，都21世紀了，請更新好嗎？」

葉怡秀貼出招募文宣，內容是為1年期志願役軍官作宣傳，歡迎大家用FB私訊她或加她的LINE，她還向玩夾娃娃機的人強調，讓自已多條路參考比較，歡迎傳遞分享，I want you。沒有國，哪有家。

而查詢葉怡秀的臉書網頁，資訊顯示這名女士官確是是現役官兵，臉書有她在部隊的留影，也留下同樣的招募訊息。臉書中還留有手機號碼。

志願役國軍
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦　

2018-03-25 12:06

潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30

軍人年改可望定案 副總統明邀綠委談

2018-03-25 10:55

國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15

越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次

2018-03-25 08:11

台灣除役悍馬車 中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09

國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52

誤射案甫遭糾正 海軍粉絲頁連秀雄三升空自勵

2018-03-24 15:33

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

陳抗多？台東UAV偵搜中隊 悄悄移防屏東

2018-03-23 23:16

聯勇操演 恆春人最無奈的morning call

2018-03-23 22:39

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

雄三飛彈誤射案 監委糾正國防部

2018-03-23 14:34

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

影／北市府昨拆公投盟帳蓬 今與西門町台獨旗隊對峙

2018-03-25 19:50

共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17

昔日李敖對小女兒的庭訓被翻出 網狂讚「好父親」

2018-03-26 12:03

被中監認定違規 扁最新「新勇哥物語」嗆之後更應出席

2018-03-25 20:01

黃子哲批陳致中不孝 讓手抖的阿扁拿這麼重的菜頭

2018-03-25 19:40

搞定陳抗能升官？ 警新招讓小英看不到、聽不到

2018-03-26 10:00

台北市長參選大爆炸 只有無黨籍才能打敗柯P？

2018-03-26 08:00

赴美可望在台境外通關 孫大千：我恐成美傀儡

2018-03-26 08:16

呂秀蓮爆柯P曾接受胡錦濤文膽招待 北市府：請勿抹紅

2018-03-25 18:39

柯建銘：軍改方案26日可定案 盼7月上路

2018-03-25 16:16

呂秀蓮爆柯通匪 陳芳明批這種爆料非常沒格調

2018-03-25 19:01

軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24

超狂！李錫錕宣布參選 主打松機遷移發行公債

2018-03-25 16:07

蔡英文參加扶輪社年會誇林佳龍政績 交管嚴惹民怨

2018-03-25 14:27

飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16

藍批小英柯P來台中助選「看到空汙沒」 柯P：蛤？

2018-03-25 18:44

臉書落伍了？IG更年輕 政治人物搶攻

2018-03-26 00:16

國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

2018-03-25 19:05

洩個資風暴後…選戰複製柯P？臉書效應恐遞減

2018-03-25 23:49

「錕P」李錫錕宣布參選台北市長

2018-03-25 14:47

電視辯論 周錫瑋：避得了一時 避不了整個選舉

2018-03-25 17:58

竹苗客家庄保衛戰 藍軍難打

2018-03-26 01:07

扁嗆聲中監 揚言5月4日餐會上台致詞

2018-03-25 23:51

民進黨屏東市長初選結果出爐 李清聖出線

2018-03-26 12:08

募兵放大絕！女士官作招募 軍照聯絡方式全入夾娃娃機

2018-03-26 12:21

馬英九赴美演講 總統府同意了

2018-03-26 01:10

盧秀燕批龍團隊未重用年輕人 卓冠廷：祝盧常保青春

2018-03-25 17:11

吳秉叡說不分黨派都支持自己 林德福酸：夢話

2018-03-25 14:39

柯P說中市捷運興建快 也肯定了自己

2018-03-25 15:51

盧秀燕陣營指林佳龍將公帑放親友口袋 籲監院要查

2018-03-26 11:18

金門縣長選戰 國民黨不禮讓30日協調提名

2018-03-25 16:14

潛艦國造 立委南下密察

2018-03-25 14:21

許銘春立院處女秀遭酸狀況外 一級主管連番上台神救援

2018-03-26 11:07

綠控盧秀燕政治獻金進親友公司 藍反批龍友友包攬標案

2018-03-26 09:19

拒電視辯論 侯友宜：政見會非抹黑會 早有既定行程

2018-03-26 11:02

台旅法推手羅伊斯今抵台 將見蔡總統

2018-03-26 00:52

李錫錕戰柯文哲 抬「泛在野」大旗

2018-03-26 00:57

歐華年會停辦 僑委會：主委太年輕壓力太大 感遺憾

2018-03-26 12:23

公務員加班換補休 半年限期將延長到一年

2018-03-26 11:51

臉書暗黑術／散布假新聞 「一人成虎」效應

2018-03-26 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top