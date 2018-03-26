紀念戴笠也潮流化 軍事情報局用積木復刻軍情聖殿

2018-03-26 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



今年3月17日是國防部軍事情報局創建人戴雨農（戴笠）逝世72週年紀念，軍方不但在16日在台北北門郵局開設臨時郵局，推出紀念戴笠先生逝世柒拾貳週年的紀念郵戳，在陽明山腳下整建完成的「戴雨農先生」紀念館，軍情局還找專家用塑膠積木復刻紀念館全貌，作為限量文宣紀念品。

位於軍情局內的「戴雨農先生紀念館」，被軍情局視為「聖殿」，有琉璃瓦與紅色樑柱造型，外觀屬於傳統中國古式建築，館內二樓的「忠烈堂」，供奉為國犧牲之情報人員靈位，凡外派或是出任務前，情報人員必定到忠烈堂祭拜，除了祈求先烈們保佑外，也堅定「不成功便成仁」的為國犧牲信念，3月17日當天蔡總統也親往視導

軍情局說，「戴雨農先生紀念館」外觀莊嚴巍峨，除供後人緬懷戴先生一生為國家民族無私無我、犧牲奉獻的精神典範，館內亦存放軍情局光榮歷史與先賢先烈英勇事蹟等重要史料，同時亦為情報人員宣誓堅守「忠貞、清白、勇敢、智慧」傳統家風的聖殿，是軍情局最具價值的精神象徵。