飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄

2018-03-26 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部軍事情報局重新整建陽明山腳下軍情重地內的「戴雨農先生紀念館」，館內二樓的「忠烈堂」除供奉軍情工作創辦人戴笠外，還有為國犧牲的情報人員靈位。圖/軍情局 分享 facebook 情治單位證實，我方在1999年「少康專案」中負責中共少將劉連昆的「特種交通」人員姚嘉珍，可望於明年刑滿出獄。而同案另一情報員楊銘中刑期還有2年。情治單位曾希望透過換俘管道，將兩人營救回台，但遭中共拒絕，兩人為此案將必須坐牢到期滿。

「少康專案」是軍情局吸收中共總後勤部少將劉連昆、大校邵正中的專案，此案在1996年台海飛彈危機中，讓我方掌握中共發射導彈的彈種與性質，至今被軍情單位視為情報工作重要指標。

劉連昆、邵正中遭中共逮捕槍決後，在陸區從事特種交通，即交付任務與遞送酬金的姚嘉珍、楊銘中，同遭中共拘捕失事。姚嘉珍一度遭中共判處死刑，後改判無期徒刑，而後減刑為20年，楊銘中則是軍情局約聘人員，刑期比姚多一年。

我方在「馬習會」中，與中共達成兩岸換俘協議，當時換回朱恭訓與徐章國。軍情單位也曾希望透過換俘管道營救姚、楊兩人，但遭中共拒絕。