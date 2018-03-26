飛彈危機為國付出 情報員姚嘉珍可望明年刑滿出獄
情治單位證實，我方在1999年「少康專案」中負責中共少將劉連昆的「特種交通」人員姚嘉珍，可望於明年刑滿出獄。而同案另一情報員楊銘中刑期還有2年。情治單位曾希望透過換俘管道，將兩人營救回台，但遭中共拒絕，兩人為此案將必須坐牢到期滿。
「少康專案」是軍情局吸收中共總後勤部少將劉連昆、大校邵正中的專案，此案在1996年台海飛彈危機中，讓我方掌握中共發射導彈的彈種與性質，至今被軍情單位視為情報工作重要指標。
劉連昆、邵正中遭中共逮捕槍決後，在陸區從事特種交通，即交付任務與遞送酬金的姚嘉珍、楊銘中，同遭中共拘捕失事。姚嘉珍一度遭中共判處死刑，後改判無期徒刑，而後減刑為20年，楊銘中則是軍情局約聘人員，刑期比姚多一年。
我方在「馬習會」中，與中共達成兩岸換俘協議，當時換回朱恭訓與徐章國。軍情單位也曾希望透過換俘管道營救姚、楊兩人，但遭中共拒絕。
國防部軍事情報局重新整建陽明山腳下軍情重地內的「戴雨農先生紀念館」，館內二樓的「忠烈堂」除供奉軍情工作創辦人戴笠外，還有為國犧牲的情報人員靈位。在台海飛彈危機中，供輸我中共飛彈屬於「啞巴彈」情報，卻因我方公開披露而遭中共逮捕處決的中共少將劉連昆、大校邵正忠，靈位也供奉於此，與在俄羅斯殉職的情報人員馬美強靈位並列。兩人「事蹟」被數位化保存，在館內可供查閱，被視為我方吸收共軍將領最高層級的案件。
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