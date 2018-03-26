共軍劉連昆入我忠烈堂 傳他的死與李登輝一席話有關

2018-03-26 10:17 聯合新聞網 綜合報導



前任總統李登輝。聯合報系資料照 分享 facebook 國防部軍事情報局內的戴笠紀念館整修完畢在8日啟用，而紀念館2樓的「忠烈堂」供奉了75位在海內外殉職情報人員之靈位。其中，軍情局在台吸收中國解放軍層級最高的少將劉連昆也在內，而他的牌位也在近日首度曝光。

劉連昆在1992年9月，由前退役部屬解放軍大校邵正宗從中搭線，成功被我國國防部參謀局策反為間諜，為兩岸第一位同時擁有少將待遇的軍官，化名高至明，代號為「少康二號」，由當時的軍情局長殷宗文親自負責。但劉連昆1999年3月在北京被捕，之後因間諜罪遭中國人民解放軍軍事法院判死，而他的身分被查獲的原因，現在傳出可能與前總統李登輝的一席話有關。

劉連昆開始對中共不滿始於1989年的天安門事件。當時解放軍開坦克車鎮壓聚集在廣場和平示威的學生，在事件期間，劉連昆對當時的學生表達同情，並對於當局的鎮壓行動感到不滿。還在採購軍需用品時得罪高層而受到打壓，原本劉連昆應該升成中將，結果也被擱置。

共軍少將劉連昆。圖取自維基百科 分享 facebook 自92年被我方吸取後，劉連昆提供一系列重要的中共情報，根據《蘋果日報》報導，軍情局內部人士透露，1994年千島湖強盜殺人案件，有8名台灣觀光客遭殺害，中共公安原本不想讓此事曝光，但因劉連昆所提供的第一手資訊讓我國堅持徹查，才讓中共公安承認此事。當初鄧小平逝世的消息，也是劉連昆立即回報，讓政府能夠即時回應。

1996年台灣第一次總統直選遭北京當局視為「台獨行為」，舉行大規模軍事演習試圖要威嚇台灣，而當時的演習隨時可能轉為軍事行動。但事後由於美國介入，大陸當局修正原先的計畫，將演習的實彈改為「空包彈」，此機密消息也是由劉連昆提供給台灣政府。

中共射出導彈後造成台灣民心恐慌，因此當時李登輝總統為安撫民心，公開演講表示中共所射的為空包彈，引起中共反間諜部門關注。之後，包括劉連昆、邵正宗等200多名軍公遭徹查，30多人被判入監，劉連昆也在1999年遭逮捕判死，而他的兒子也被判刑15年。