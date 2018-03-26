軍人年改 擬採退役現役折衷版本

2018-03-26 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



副總統陳建仁今將再度約見黨籍立委，可望拍板軍人年改方案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 陳建仁副總統今將與執政黨立委討論軍人年金改革方案，民進黨團總召柯建銘表示，會中將針對退休起支俸率與將領所得天花板做最後定案。

年改會原本規劃軍人退休起支俸率，為服役滿廿年後，從百分之五十起跳，每服役一年加百分之二點五，國防部力主這個版本；但退輔會卻支持多數執政黨立委認同的百分之五十五起支，每服役一年加百分之二。

由於相關單位看法不一，府院高層不排除以「前者為現役，後者為退役」的折衷方案，尋求立委支持。

陳副總統日前已和黨籍立委進行兩次溝通，在十八趴優惠存款及退休起支俸率等問題上，年改會與立委仍無法達共識。陳建仁中午邀集民進黨立法院黨團外交及國防、司法及法制委員會立委討論。柯建銘表示，一切按照程序走，會尋求最大共識，希望修法能順利完成。

在十八趴優存部分，執政黨立委認為本金不應退還，而應比照公教人員分年歸零的作法，分十年平均調降，但年改會認為，軍人十八趴占退休總收入的比重較公教為高，且軍人退伍後二度就業也不如公教容易。

而在退休起支俸率的部分，年改會原規劃起支俸率為服役滿廿年後，從百分之五十起跳，每服役一年加百分之二點五，國防部力主這個版本；但退輔會卻支持多數黨立委認同的百分之五十五起支，每服役一年加百分之二版本。

此外，立委還建議將官（上將）自卅一年到卅五年，每年增加百分之一，採年資計並訂天花板上限，到了卅五年就不應該再加，士官則無此限制，以符合照顧中低階尉級、士官生活的原則。

為化解歧見，府院高層考慮以「現役採五十%加二點五%，退役五十五％加二％」的折衷方案，尋求立委支持。