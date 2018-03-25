影／中共空軍赴宮古與南海 公布6照片與影片

2018-03-25 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共近期將在南海實戰演練。中共空軍發言人申進科25日表示，組織轟6K、蘇30、蘇35等多型多架戰機分赴宮古海峽、南海，中共空軍官微「空軍發布」也公布6張中共空軍的訓練照片。

申進科表示，近日出動轟6K、蘇30等多型、多架戰機飛越宮古海峽，成體系前出西太平洋開展實戰化軍事訓練。同時組織轟6K、蘇35等多型、多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。

申進科指出，軍事訓練是未來戰爭的預演，是最直接的軍事鬥爭準備，空軍前出島鏈遠洋訓練中，旅長、團長飛在第一梯隊，用「越是艱險越向前」的豪氣膽氣，書寫「傳承紅色基因、擔當強軍重任」的答卷。

空軍航空兵某團團長陳亮表示，無論訓練環境多麼複雜，訓練區域多麼陌生，飛行員們都勇往直前，一直保持臨戰的思想、迎戰的姿態、實戰的標準，錘煉了「一不怕苦、二不怕死」的血性膽魄，提升了備戰打仗、能打勝仗的本領。

中國空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，兵力運用從單一平臺向構建體系發展。前出第一島鏈、飛越多個海峽、展翅西太平洋，戰機航跡不斷遠伸，體系能力越練越強，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。

解放軍報23日報導，中共海軍參謀部表示，中共海軍近期將在南海海域舉行實戰化演練，是「年度計劃內的例行性安排」，「不針對任何特定國家和目標」。