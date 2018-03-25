比照海軍？海巡署籌建配備方陣快砲的野戰醫院巡防艦

2018-03-25 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



馬政府時期興建海軍萬噸級的磐石軍艦，成為我國海上野戰醫院的首艘艦艇。海岸巡防署現也計畫籌建4000噸級的巡防艦，不但將配備方陣快砲，且同樣規劃成為海上野戰醫院，艦上未來將比照野戰醫院相當規模，設置診察室、手術台、一般病房等設備，並可執行外科手術。

海巡署強調，我國若要在專屬經濟海域成為人道救援基地，就須籌建4000噸級巡防艦，且配置野戰醫院等級的醫療設施與醫護人員，希望「醫療艦到哪裡，那裡就是我國的國際人道救援中心，也是我國國力延伸」。

但立法院質疑，海巡4000噸級巡防艦有平戰能力，可搭載方陣快砲，恐影響我國外交之穩定性，且未來將成為海上大型醫療船，但海巡並未編制醫療體系人員。

海巡署則表示，由於我國、日本及大陸對釣魚台主權歸屬爭議難解，各國巡弋規劃常態化；而東海油氣田爭議仍在，南海局勢多變，西南海域富藏資源，我國須強化大型巡防艦巡護能量，以能有效捍衛海域權益。

海巡署說，海洋巡防總局現有巡防艦船艇，因未配置醫療器材設備及醫護專業能力，僅能提供受傷包紮及心肺復甦等基本救護同時實施緊急後送，但民眾海上遇難生命危急，後送期間恐緩不濟急，如能於4000噸級巡防艦配置緊急醫療救護設備及器材與野戰醫院規模相當，由醫療專業人員實施醫療救治，對維繫民眾生創及預防傷病惡化將大有助益。

海巡署進一步指出，艦上未來將比照野戰醫院相當規模，設置診察室、手術台、一般病房等設備，並可執行外科手術，具備緊急分類傷患、著重外傷治療及迅速運送傷患等緊急救護能力，且可如野戰醫院流動靈活執行岸上醫療、停泊醫療與航行醫療。

海巡署坦承，海巡署的4000噸級巡防艦，目前雖無醫療體系人員編制，但為提升醫療艦救援能力，規劃未來醫療艦人力編制參考野戰醫院相當規模設置醫官、護理士及醫務士等具醫療專業能力人員，負責艦上醫療及護理工作。至於人力方面，可商調或借調支援國防部軍醫官或衛福部具醫事專業資格且有意願的醫事人員；或直接公開招募。而海巡署擁有初級救護技術員證照者已有354人。