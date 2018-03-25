潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會下周將前往「南部地區軍事營區」，進行機密考察。據了解將由海軍說明潛艦國造現況，由於本月底潛艦國造將進入「構想設計」階段，在今年9月下旬前，進行主要構型研究，如潛艦的外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置與戰鬥系統等，朝野立委將可驗收潛艦需要的紅區裝備來源與採購策略。

據指出，立委考察地點位於高雄左營，參與者皆簽署保密協定，禁止參訪後對外轉述考察內容。

依照潛艦設計工作分類系統九大要項，包括設計管理與性能、結構、推進、電力、偵蒐、輔機、艤裝、武器及整合等系統等工作項目，海軍計劃在民國110年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

根據海軍公布的時程，潛艦國造將在3月底進入「構想階段設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今年9月下旬前，將進行主要構型研究，包括主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等。

此外，還有主要系統研究，包括如潛深、速率與航程、酬載與裝載、推進系統、電力系統、戰鬥系統、輔機系統等。而此階段前，需提「主次裝備選用計畫書」作為全案裝備選擇及初步設計階段的依循。

海軍指出，配合合約設計期間，將進行載台及戰鬥系統裝備商源擇優與規劃設計作業；另為降低籌獲風險，將國內產製、國內外研製及國外採購等相關限制與效益進行整體評估，擇定籌購策略後納入設計規劃。