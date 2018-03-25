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潛艦國造本月底展開武器布置與戰系研究 立委南下驗收

2018-03-25 11:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院外交及國防委員會下周將前往「南部地區軍事營區」，進行機密考察。據了解將由海軍說明潛艦國造現況，由於本月底潛艦國造將進入「構想設計」階段，在今年9月下旬前，進行主要構型研究，如潛艦的外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置與戰鬥系統等，朝野立委將可驗收潛艦需要的紅區裝備來源與採購策略。

據指出，立委考察地點位於高雄左營，參與者皆簽署保密協定，禁止參訪後對外轉述考察內容。

依照潛艦設計工作分類系統九大要項，包括設計管理與性能、結構、推進、電力、偵蒐、輔機、艤裝、武器及整合等系統等工作項目，海軍計劃在民國110年9月於合約設計階段，完成潛艦設計藍圖與圖說。

根據海軍公布的時程，潛艦國造將在3月底進入「構想階段設計文件階段」，台船、海軍造船發展中心等團隊在今年9月下旬前，將進行主要構型研究，包括主要構型研究，如外觀造型、船體線型、甲板隔艙布置、武器布置等。

此外，還有主要系統研究，包括如潛深、速率與航程、酬載與裝載、推進系統、電力系統、戰鬥系統、輔機系統等。而此階段前，需提「主次裝備選用計畫書」作為全案裝備選擇及初步設計階段的依循。

海軍指出，配合合約設計期間，將進行載台及戰鬥系統裝備商源擇優與規劃設計作業；另為降低籌獲風險，將國內產製、國內外研製及國外採購等相關限制與效益進行整體評估，擇定籌購策略後納入設計規劃。

海軍指出，潛艦建造所需物料、儎台裝備計高張力鋼板等，經訪商國內均具潛在商源，部分裝備品項限於國內市場雖無產能，但屬非敏感性裝備，可循國外商源獲得。至於戰系部分，僅中科院具有部分戰系裝備產製能量，後續仍需透過歐美國家協助籌獲及整合。

蔡英文總統主持國造潛艦的設計啟動暨簽署合作備忘錄儀式時，主合約商台灣國際造船董事...
蔡英文總統主持國造潛艦的設計啟動暨簽署合作備忘錄儀式時，主合約商台灣國際造船董事長鄭文隆表示，潛艦國造第一階段合約設計約需4年，預計首艘潛艦可望於10年內服役成軍。圖／軍聞社
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海軍公布的時程，潛艦國造工作將在3月底進入「構想階段設計文件階段」。圖／海軍司令...
海軍公布的時程，潛艦國造工作將在3月底進入「構想階段設計文件階段」。圖／海軍司令部
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