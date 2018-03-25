共軍多架戰機飛越宮古海峽 並派戰機飛赴南海聯合巡航

2018-03-25 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



中共解放軍空軍新聞發言人申進科今天表示，共軍近日出動轟-6K、蘇-30等多型多架戰機飛越宮古海峽，成體系前出西太平洋開展實戰化軍事訓練；同時組織轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。這是空軍履行新時代使命任務、提升新時代打贏能力的務實行動。

澎湃新聞網報導，戰巡南海的空軍戰機中，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力的蘇-35戰機不斷亮劍。蘇-35戰機開展實戰化軍事訓練，有助於增強空軍遠端遠海作戰能力。

共軍的空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，兵力運用從單一平臺向構建體系發展。前出第一島鏈、飛越多個海峽、展翅西太平洋，戰機航跡不斷遠伸，體系能力越練越強，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。

而多型多架戰機飛越宮古海峽前出西太平洋，檢驗提升遠海體系作戰能力，符合相關國際法和國際實踐。組織多型戰機南海聯合戰鬥巡航，以制空作戰、突防突擊為主要樣式，提高有效履行使命任務能力。

空軍航空兵某旅飛行大隊長王精奇表示，「列裝蘇-35戰機以來，飛行員們在強化戰鬥精神上有個共識，現在鋼多了，氣要更多，骨頭要更硬。要在傳承紅色基因、擔當強軍重任中，時刻堅定備戰打仗的信念，緊貼實戰需要，提高實戰能力，在黨和人民需要的時候不辱使命、制勝空天。」