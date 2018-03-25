國安局耗資百萬 建立特勤直播系統護小英

2018-03-25 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



為了維護蔡英文總統等正、副元首安全，國家安全局今年計畫耗資百萬元，將特勤隨扈變身人肉SNG，內衛區隨扈以DV、行動電話或穿戴式攝影機，就能直播元首蒞臨場合的實況，將現場實況直播變給國安局長、特勤中心指揮官、情報聯合應變中心、特勤管制室及機動指揮所等，確保維護對象警衛萬全。聯合報系資料照 分享 facebook 為了維護蔡英文總統等正、副元首安全，國家安全局今年計畫耗資百萬元，將特勤隨扈變身人肉SNG，內衛區隨扈以DV、行動電話或穿戴式攝影機，就能直播元首蒞臨場合的實況，將現場實況直播變給國安局長、特勤中心指揮官、情報聯合應變中心、特勤管制室及機動指揮所等，確保維護對象警衛萬全。

國安局表示，因應特勤工作及維安勤務需要，檢討辦理行動即時影像傳輸設備租賃採購，向系統商租用即時影像傳輸服務，運用行動裝置包括行動電話及攝錄影機，機動拍攝現任總統、副總統及卸任總統、副總統等安全維護對蒞臨場所現場即時影象動態。

國安局說，107年度將持續辦理這項採購，透過這項系統，可在不同環境下拍攝，即時傳送現場動態影像，提供國安局權責長官、情報聯合應變中心、特勤管制室及機動指揮所等處掌握狀況,，以強化反應制變能量，以利狀況應處，確保維護對象警衛萬全。

這套系統包括DV攝影機雲端視訊行動服務，每套租賃費用10萬8840元，規劃租賃3套，預算需要32萬7000元；穿戴式攝影機雲端視訊行動服務，包含APP軟體設定，每套租賃費用8萬7288元，規劃租賃7套，需要預算61萬1000元；無線網路傳輸模組每套租賃費用2676元，規劃租賃一套，預算3000元；多網頻寬聚合器每套租賃費用4萬3380元，規劃租賃一套；電源擴充供應模組每套租賃費用2136元，規劃租賃7套，需要1萬5000元。上開費用包含設備故障更新及系統維護費用，預算為100萬元。