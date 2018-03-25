越南抗議聲中 太平島火砲射訓由每年2次提升為4次
南沙太平島海巡駐軍近日實施「環島海域實彈射擊」，島上40高砲、40榴彈槍與81、120迫擊砲，輪番實施射擊驗證，引來越南外交部抗議。海岸巡防署表示，南海地區島礁密佈，分由中國、越南及菲律賓等多國占領，周邊國家不斷擴充軍力，致該區域緊張情勢升高；為強化東、南沙指揮部防衛能力，維護國家領土主權，兩指揮部除依國軍各兵科學校訓練流路，擇優派員送訓，建立自主師資外，東、南沙防衛火砲射擊頻率，自已106年起由每年2次調整為4次。
海岸巡防署表示，海岸巡防總局與陸軍後勤指揮部簽署各式武器暨彈藥委託支援協議，每年預算100萬元；與海軍戰系工廠針對太平島8門40mm/Ｌ60砲委託檢修協議，106年到108年，每年預算金額60萬元。
海巡署表示，南海地區島礁密佈，分由中國、越南及菲律賓等多國占領，周邊國家不斷擴充軍力，致該區域緊張情勢升高；為強化東、南沙指揮部防衛能力，維護國家領土主權，兩指揮部除依國軍各兵科學校訓練流路，擇優派員送訓，建立自主師資，東、南沙防衛火砲射擊頻率，自106年起由每年2次調整為4次。而由於海岸巡防總局未具武器彈藥技術檢查及未爆彈處理等相關專長與裝備，所以火砲射擊前，需由國防部指派各式專業火砲射擊教官5到6人，赴東、南沙實施鑑測及輔訪作業，以精進火砲操作效能並檢視裝備妥善狀況。
海巡署說，南海情勢複雜，亟需提升兩島防衛能力，因此委請國防部派員協訓，以期火砲操作人員達到彈無虛發的目標。因此海岸巡防總局特別在南部地區海岸巡防勤務分支計畫中，編列按日按件計資酬金，增列23萬元，作為國防部派遣教官的酬金。
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