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不願降共被殺 趙仲容終入祀忠烈祠

台灣除役悍馬車　中南美變身特戰掃盪精兵座駕

2018-03-25 08:09聯合報 記者洪哲政╱即時報導

因應中共向我拉丁美洲與加勒比海邦交國進行拉攏，外交部證實將持續與國防部進行一系列軍備援贈計畫，釋出陸軍將在年底陸續汰除的UH-1H直升機與悍馬車，作為鞏固邦誼的籌碼。陸軍司令王信龍月前低調訪問中南洲3個邦交國，出席我捐贈多明尼加悍馬車儀式。我國捐贈車頭懸著兩國國旗的悍馬車，當日才由多國國防部長寶林諾（paulino sem）宣布納入多明尼加武裝部隊財產清單，隔日悍馬車車側就塗裝上多國部隊隊徽，架上機槍，在多國國慶閱兵中亮相。

立法院質疑，外交部辦理拉丁美洲及加勒比海地區友好國家合作計畫，計畫內包含由國防部提供屆齡直升機、悍馬車、機車等軍需項目，但以悍馬車為例，單輛維修費用平均竟高達80餘萬元，分年編列超過7000萬餘元作為修護之用，以美軍合法網上標售堪用悍馬車的價格為30萬至180萬餘元比較，外交部顯然虛擲預算。

據外交部向立法院作出的解釋指稱，106年6月巴拿馬斷交案後，我與亞太、非洲、拉美及加勒比海各友邦關係陸續出現不同程度挑戰，「中」方持續透過邀訪、獎學金及援貸合作等作法對我外交施壓，因此外交部與國防部積極合作，將國防部汰除的悍馬車用於協助友邦進行反恐、強化社會治安，以及推動人道救援工作。透過軍事交流，以全面深化與邦交國的夥伴關係。

外交部並解釋，推動此案要旨在於透過捐贈建立與拉美及加海、非洲及亞太友邦更厚實的友誼。此案悍馬車雖可自其他管道取得，但由我國防部進行檢整，外交部協助促成將使我與各該友邦合作關係更趨緊密。

外交部承諾，此案檢整及運輸等相關費用將以外交部「國際合作-援助多明尼加雙邊合作款」支應。這批悍馬車已於今年2月26日由我駐多明尼加大使館與多國防部辦理捐交儀式，多明尼加並於2月27日國慶閱兵典禮展示援助成果以彰顯台多邦誼。而據了解，這批悍馬車維修檢整費用、教學費用以及2年份備品，還有隨著敦睦艦隊送抵當地的運費，總共7369萬元。

為鞏固中美洲友邦，陸軍司令王信龍率領軍事代表團低調走訪多明尼加、瓜地馬拉與薩爾瓦多等三個邦交國，出席我捐贈悍馬車給多明尼加的儀式，並承諾陸軍將援贈4架UH-1H直升機給薩爾瓦多。

王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢整的陸軍悍馬車，掛著兩國國旗亮相，現場由寶林諾宣讀將這批悍馬車納入多明尼加武裝部隊財產清單的命令。隔日悍馬車車側就塗裝上多國部隊隊徽，架上機槍，載運特戰士兵，在多明尼加國慶閱兵中亮相。

多明尼加國防部強調，這批悍馬車將由該國海軍與空軍使用，投入反制人口販運、打擊恐怖主義與人道救援，鞏固該國國防與主權的任務。寶林諾重申台多兩國政府之間的堅定不移的友誼，並對台灣人民表示讚賞，並呼籲進一步加強兩國軍事合作。

王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢...
王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢整的陸軍悍馬車，掛著兩國國旗亮相，現場由寶林諾宣讀將這批悍馬車納入多明尼加武裝部隊財產清單的命令。圖擷自多明尼加國防部官方臉書網頁
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王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢...
王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席捐贈儀式，經過汽基廠檢整的陸軍悍馬車，掛著兩國國旗亮相，現場由寶林諾宣讀將這批悍馬車納入多明尼加武裝部隊財產清單的命令。隔日悍馬車車側就塗裝上多國部隊隊徽，架上機槍，在多明尼加國慶閱兵中亮相。圖擷自多明尼加國防部官方臉書網頁
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陸軍司令王信龍月前低調訪問中南洲3個邦交國，2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部...
陸軍司令王信龍月前低調訪問中南洲3個邦交國，2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部，出席我捐贈多明尼加悍馬車儀式。圖擷自多明尼加國防部官方臉書網頁
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陸軍司令王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席軍備捐贈儀式，...
陸軍司令王信龍率領訪問團於2月26日親訪多明尼加第一步兵旅總部出席軍備捐贈儀式，經過鶯歌汽基廠檢整的陸軍悍馬車，掛著兩國國旗亮相。圖擷自多明尼加國防部官方臉書網頁
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多明尼加國防部陸軍
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