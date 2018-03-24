楊甦棣：川普政府須仔細檢視台灣安全需求

2018-03-24 18:13 中央社 台北24日電



美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣。聯合報資料照片 分享 facebook 中國崛起，對台威脅日益增加。前美國在台協會台北辦事處長楊甦棣今天表示，川普政府需要仔細檢視台灣安全需求，提供新一代戰機及更精密的反飛彈防禦系統都應列為首要之務。

楊甦棣(Stephen Young)今天出席世界台灣人大會與台灣國家聯盟主辦的海內外台灣國是會議並發表專題演講。會議主題為「放眼印太兩洋防堵親中勢力」。

面對當前區域情勢，他在演講中指出，美國可以做得更多，川普（Donald Trump）政府需要仔細檢視台灣的安全需求；提供新一代戰機與更精密的反飛彈防禦系統應列為首要之務。同時，台灣海軍的實力也需要提升，加強防禦力。

他表示，大多數的人會認為中國要瘋了才會對台灣發動武力攻擊，但中國國家主席習近平已顯出他對這個敏感問題有不顧後果的想法。

同時，楊甦棣說，美國不僅堅持、也強化對台灣的承諾。台灣一直是美國的可靠夥伴，台灣也可以對美國有這樣的期待，他有信心，美國將持續支持台灣與台灣人民。

談到川普與台灣的關係，楊甦棣認為，北京在北韓議題上不肯提供實質的幫助，大多數的觀察家並不感到意外，但這卻很可能讓川普更願意聽從國會的聲音，改善台美間的非正式關係。

此外，楊甦棣說，台灣必須坦率評估中國大陸快速軍事化對台灣、對鄰近區域造成的威脅。最好的情況是，新的前瞻思維能激發美台雙方針對台灣計畫獲得與美方能提供的，這兩者之間的落差，展開協商。

同時，他表示，台灣自製武器的計畫也必須針對這些落差中，美國不能或不願提供的武器。台灣的潛艦國造計畫就是很好的例子；重點是提高中國大陸對台採取軍事行動所需付出的代價。

楊甦棣也說，台灣必須盡可能尋找其他購買武器的管道；北京無疑會試圖勸退有意對台軍售的國家。另外，讓日本、越南、印度等區域內國家認知到，他們必須增強自己對中國軍事擴張的防禦能力，這也很重要。

他表示，中國企圖在東海與南海擴充軍力對其他鄰國也造成威脅。當中國大陸認知到，這種擴充主義帶來軍事、政治、經濟方面的壞處，中國大陸的領導人才會改採較為緩和的行動。