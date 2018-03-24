國防部首度開放 舉辦高中愛國歌曲競賽

2018-03-24 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



為推廣全民國防教育，國防部今天在大直博愛營區舉辦高中創意愛國歌曲競賽，安排黑鷹與阿帕契直升機衝場表演，這也是國防部自103年底遷至大直以後，首度開放讓民眾參觀。

活動由國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演揭開序幕，接著分別有3架AH-64E阿帕契直升機和UH-60M黑鷹直升機編隊衝場，通過國防部上空。

國防部長嚴德發表示，這是國防部第一次辦理營區開放活動，愛國歌曲顧名思義，大多是以國家民族大愛精神，旋律澎湃激昂，積極向上。法國大革命傳唱的馬賽進行曲後來成為法國國歌。在中華民國，八年抗戰期間，松花江上、旗正飄飄等歌曲激發抗敵意志。政府遷台後的風雨飄搖年代，中華民國頌、梅花和風雨生信心等歌曲的簡單旋律，唱起來熱血沸騰，是大家共同回憶，除了鼓舞人心，還可以擴大思考，安定民心與情感寄託，是這些歌曲至今仍然傳唱的原因。

國防部指出，這次共有10個隊伍參賽，指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲有「捍衛鋼鐵軍」、「伙伴」、「飛揚」、「上戰場」、「勇士進行曲」、「壯志凌霄」、「鋼鐵的心」、「繼往開來」、「玉山豪情」、「奉獻軍旅」等十首歌曲，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具。