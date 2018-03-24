國防部首度對外開放 阿帕契黑鷹衝場

2018-03-24 16:00 中央社 台北24日電



陸軍航空特戰指揮部所屬AH-64E阿帕契直升機。 聯合報系記者洪哲政／攝影 分享 facebook 為推廣全民國防教育，國防部今天在博愛營區舉辦高中創意愛國歌曲競賽，安排黑鷹與阿帕契直升機衝場表演，這也是國防部博愛營區首度開放讓民眾參觀。

青年節前夕，國防部首次與教育部合辦全國高中愛國歌曲觀摩競賽，共有10所學校參與競賽，冠軍隊伍可獲得新台幣10萬元獎金。國防部希望愛國歌曲能激勵全民士氣，展現愛國情操。

值得一提的是，這是國防部首度開放民眾參觀博愛營區。活動由國防部示範樂隊暨三軍儀隊表演揭開序幕，接著分別有3架AH-64E阿帕契直升機和UH-60M黑鷹直升機編隊衝場，通過國防部上空。

國防部長嚴德發表示，這是國防部第一次辦理營區開放活動，愛國歌曲顧名思義，大多是以國家民族大愛精神，旋律澎湃激昂，積極向上。法國大革命傳唱的馬賽進行曲後來成為法國國歌；中華民國經過八年抗戰，松花江上、旗正飄飄等歌曲激發抗敵意志。

嚴德發說，政府遷台，在風雨飄搖年代，中華民國頌、梅花和風雨生信心等歌曲的簡單旋律，唱起來熱血沸騰，是大家共同回憶，除了鼓舞人心，還可以擴大思考，安定民心與情感寄託，是這些歌曲至今仍然傳唱的原因。他相信年輕學子用創意唱愛國歌曲的表演一定很精彩。

國防部指出，觀摩競賽採團體演唱，以全民國防為主軸，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具使用。指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲有捍衛鋼鐵軍、伙伴、飛揚、上戰場、勇士進行曲、壯志凌霄、鋼鐵的心、繼往開來、玉山豪情、奉獻軍旅等10首歌曲，可擇一演唱。

國防部廣場陳展阿帕契和眼鏡蛇直升機，由飛官親自為民眾解說，此外還設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗，包括VR神龍跳傘、T-91步槍模擬射擊及小型天堂路等項目，國防部發言人臉書粉絲團也擺設攤位，與民眾互動。

國防部希望藉此宣揚「支持國防、熱愛國家」的理念，爭取民眾支持國防施政，提升全民國防共識。