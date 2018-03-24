陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今日舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，重頭戲是陸航直升機包括AH-64E及UH-60M各3架編隊通過國防部大直博愛營區上空，直升機近一星期來進駐松山機場，利用清晨進行編隊飛行熟悉航路。圖／翻攝自國防部影片 分享 facebook

國防部今日舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，重頭戲是陸航直升機包括AH-64E及UH-60M各3架編隊通過國防部大直博愛營區上空，直升機近1星期來進駐松山機場，利用清晨進行編隊飛行熟悉航路，但苦了內湖當地民眾，不少人抱怨直升機清晨低空飛行的聲壓觸動汽車警報器，許多人直接被直升機沉重的發動機聲叫起床。有民眾以為此舉是戰訓用的軍事演訓，認為應該相忍為國，但後來知道純為軍歌比賽造勢，引來不少抱怨。

直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲頁，原本有人認為這是軍事演習，以為是國軍針對遼寧艦在台海活動反制作為，但後來得知純為軍歌比賽造勢，紛紛提出抱怨。但也有民眾說，白天也有夜班的人睡覺，難道白天就不准演習嗎？不要太玻璃心，但也有人認為，軍事演習可以接受，但不需為軍歌比賽這樣搞。

而國防部今天表示，為推展全民國防教育，國防部特別在青年節前夕，以「唱出勝利的樂章」為主軸，首度與教育部合辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，於今日下午1時50分在博愛營區舉行，由國防部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、加入國軍之熱情。

國防部指出，此次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、台中市青年高中、台中家商、台南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加。

此次觀摩競賽採團體演唱，並以全民國防為主軸，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具使用。指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲則為「捍衛鋼鐵軍、伙伴、飛揚、上戰場、勇士進行曲、壯志凌霄、鋼鐵的心、繼往開來、玉山豪情、奉獻軍旅」等10首歌曲擇一演唱。本部及教育部邀請具備音樂、表演藝術及造型創意專長之5位專業人士擔任評審老師。

在觀摩競賽獎項方面，榮獲冠軍隊伍可獲獎金10萬元、亞軍隊伍可獲獎金8萬元、季軍隊伍可獲獎金6萬元，績優隊伍則可獲獎金3萬元(前揭獎項均含獎座1座)。

國防部進一步表示，國防部首度開放民眾參觀部史館，並於迎賓廣場展示AH-64E直升機及AH-1W直升機各1架。此外，於迎賓大道設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗(VR神龍跳傘、T-91步槍模擬射擊及小型天堂路等項)及園遊會攤位(軍品暨模型製造、客製化軍用禮品及行動福利車等)，以增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。

此外，此次特別安排示範樂隊暨三軍儀隊聯合表演開場，並首度由陸航直升機6架(AH-64E及UH-60M各3架)編隊通過營區上空，以及由憲兵特勤隊進行戰技操演，內容精彩可期。