親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中監認定扁違規
藍綠各黨拚選戰
公投盟帳篷被拆
台境外通關赴美
深澳電廠案過關
菲離島駐軍爭議
政治
軍事
綜合

韓職LIVE／王維中4局丟1分 恐龍2：1領先雙子

台大人事室認證：管中閔無違法出境及赴陸兼職

陸航直升機為軍歌比賽造勢 台北人被叫起床很無奈

2018-03-24 13:29聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今日舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，重頭戲是陸航直升機包...
國防部今日舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，重頭戲是陸航直升機包括AH-64E及UH-60M各3架編隊通過國防部大直博愛營區上空，直升機近一星期來進駐松山機場，利用清晨進行編隊飛行熟悉航路。圖／翻攝自國防部影片
分享

國防部今日舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，重頭戲是陸航直升機包括AH-64E及UH-60M各3架編隊通過國防部大直博愛營區上空，直升機近1星期來進駐松山機場，利用清晨進行編隊飛行熟悉航路，但苦了內湖當地民眾，不少人抱怨直升機清晨低空飛行的聲壓觸動汽車警報器，許多人直接被直升機沉重的發動機聲叫起床。有民眾以為此舉是戰訓用的軍事演訓，認為應該相忍為國，但後來知道純為軍歌比賽造勢，引來不少抱怨。

直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲頁，原本有人認為這是軍事演習，以為是國軍針對遼寧艦在台海活動反制作為，但後來得知純為軍歌比賽造勢，紛紛提出抱怨。但也有民眾說，白天也有夜班的人睡覺，難道白天就不准演習嗎？不要太玻璃心，但也有人認為，軍事演習可以接受，但不需為軍歌比賽這樣搞。

而國防部今天表示，為推展全民國防教育，國防部特別在青年節前夕，以「唱出勝利的樂章」為主軸，首度與教育部合辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，於今日下午1時50分在博愛營區舉行，由國防部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、加入國軍之熱情。

國防部指出，此次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、台中市青年高中、台中家商、台南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加。

此次觀摩競賽採團體演唱，並以全民國防為主軸，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具使用。指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲則為「捍衛鋼鐵軍、伙伴、飛揚、上戰場、勇士進行曲、壯志凌霄、鋼鐵的心、繼往開來、玉山豪情、奉獻軍旅」等10首歌曲擇一演唱。本部及教育部邀請具備音樂、表演藝術及造型創意專長之5位專業人士擔任評審老師。

在觀摩競賽獎項方面，榮獲冠軍隊伍可獲獎金10萬元、亞軍隊伍可獲獎金8萬元、季軍隊伍可獲獎金6萬元，績優隊伍則可獲獎金3萬元(前揭獎項均含獎座1座)。

國防部進一步表示，國防部首度開放民眾參觀部史館，並於迎賓廣場展示AH-64E直升機及AH-1W直升機各1架。此外，於迎賓大道設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗(VR神龍跳傘、T-91步槍模擬射擊及小型天堂路等項)及園遊會攤位(軍品暨模型製造、客製化軍用禮品及行動福利車等)，以增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。

此外，此次特別安排示範樂隊暨三軍儀隊聯合表演開場，並首度由陸航直升機6架(AH-64E及UH-60M各3架)編隊通過營區上空，以及由憲兵特勤隊進行戰技操演，內容精彩可期。

國防部強調，愛國歌曲能夠激勵全民高昂士氣，並展現愛國情操，本部期藉由具有青春活力與活潑多元的觀摩競賽活動，向國人宣揚「支持國防、熱愛國家」的理念，爭取民眾支持國防施政，並提升全民國防共識。

陸航直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲...
陸航直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲頁。圖／翻攝自臉書
分享
陸航直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲...
陸航直升機連日清晨飛過台北市區引來不少民眾抱怨，抱怨文出現在PTT與臉書內湖粉絲頁。圖／翻攝自PTT
分享

國防部直升機
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

陳抗多？台東UAV偵搜中隊 悄悄移防屏東

2018-03-23 23:16

聯勇操演 恆春人最無奈的morning call

2018-03-23 22:39

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

雄三飛彈誤射案 監委糾正國防部

2018-03-23 14:34

聯勇操演 恆春人無奈的「起床鈴聲」

2018-03-23 14:26

監察院列七大缺失 通過雄三誤射糾正案

2018-03-23 13:26

軍紀廢弛致雄三誤射 監院糾正國防部

2018-03-23 12:17

太平島海巡駐軍實彈射擊演習 越南抗議

2018-03-22 18:55

南沙太平島海巡駐軍實施環島海域實彈射擊

2018-03-22 15:56

要求在航艦艇主動與海軍通聯 海巡遭批：徒增麻煩困擾

2018-03-22 14:07

雜誌批「國軍兵力黑洞形成」 國防部打筆仗否認

2018-03-22 12:52

國防部否認參謀總長管頭髮 但有圖有真相

2018-03-22 12:36

狂風暴浪中救難16年 「海上媽祖」曾用掌聲嚇退死神

2018-03-22 10:00

表彰服役貢獻 繆德生今告別式獲頒旌忠狀

2018-03-22 09:03

上將進校園募兵 退將：和學生差40歲 懂年輕人嗎？

2018-03-22 02:32

陸遼寧號經台海 美：反對片面行動改變兩岸現狀

2018-03-22 00:35

募兵新招？交大、國防理工學院 擬共同招生

2018-03-22 00:16

學者：在台海航訓 對遼寧號才是威脅

2018-03-21 20:00

國防大學、交大合招 教育部：尚未收到計畫書

2018-03-21 19:33

嚴德發掛保證無用 國軍兵力黑洞成形

2018-03-21 16:34

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53
看更多

熱門文章

雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43

新聞眼／此時拆深綠場子 柯文哲為哪樁？

2018-03-24 00:10

「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05

黃健豪諷：蔡政府連維安都超越了一般人的想像！

2018-03-23 20:53

綠議員罵潑婦罵街 藍議員嗆：妳選上皇帝了嗎？

2018-03-23 16:18

中監認定扁違規 以後不能參加造勢活動

2018-03-24 09:54

乾淨的煤到底是啥？賴清德教學：clean coal

2018-03-23 23:58

北市府強拆獨派帳篷 公投盟：柯文哲配合中國箝制自由

2018-03-23 16:47

公投盟帳篷清空 蔡丁貴站在原地靜默不語

2018-03-23 20:04

北市府強拆公投盟帳篷 將收取拆除費

2018-03-23 17:14

送別儀式完成 蔡總統臉書謝媽媽「生我養我」

2018-03-23 22:25

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00

八百壯士愛國同心搶走路權 公投盟帳篷慘遭市府拆除

2018-03-23 17:22

【重磅快評】漏開5元發票查得緊 柯P500萬收據查不查?

2018-03-23 16:56

美境外入境審查 目前8國18據點實施

2018-03-23 20:51

軍改案政院擬下周通過 副總統26日會立委拍板

2018-03-23 17:58

悲情！陳抗暴增 警察加班40小時才換1支嘉獎

2018-03-23 14:27

柯文哲到派出所批公文阻行賄 葉毓蘭：鋸箭治療法

2018-03-23 20:53

菲離島據點非針對台 朱學恒：難道是亞特蘭提斯？

2018-03-24 09:35

雅米島菲駐軍爭議 外交部:持續向菲表達我方嚴正立場

2018-03-23 16:47

呂秀蓮挑戰柯文哲：該讓女性來治理台北市了

2018-03-24 00:20

公投盟立院外帳篷一搭十年 柯文哲下令拆了

2018-03-24 00:05

菲軍雅米島建基地 國軍海巡宣示確保我漁民權益

2018-03-23 18:17

「扁聯會」明成立支持陳水扁 以免一再遭受政治迫害

2018-03-23 19:53

專家批觀塘案資料不足 中油：資料足就得諾貝爾獎了

2018-03-23 18:47

正名「台灣隊」、制訂最低工資法 公投提案過關

2018-03-23 15:04

公投盟攤位恐被拆 自由台灣黨號召守護「建國基地」

2018-03-23 14:25

蔡英文上山祭祖 所幸無人干擾

2018-03-23 18:06

我爭取美國境外入境審查 AIT：歡迎

2018-03-23 16:48

影／菲在蘭嶼附近蓋海事基地 賴揆：非台菲重疊海域

2018-03-23 15:35

談母前夫性騷擾 李文：台灣女生有幾個敢講出來

2018-03-24 11:21

賴揆：雅米島非台菲重疊海域 影響不大

2018-03-23 23:44

公投盟帳篷被拆 蔡丁貴酸柯文哲崩潰 立法院尊重

2018-03-23 19:52

國民黨沒錢！ 10幾個選將只能穿250元宣傳服

2018-03-24 10:00

台北市長參選大爆炸 丁守中：證明柯P做得太差

2018-03-24 11:48

強調會做得比「同學」好 邱文祥臉書宣布參選

2018-03-24 09:18

鄭新助批蔡英文「要吃蒼蠅自己抓」 原來是這意思

2018-03-24 13:07

北市府強拆公投盟帳篷 警方與抗議者爆衝突

2018-03-23 16:05

吸睛！國民黨參選人朱珍瑤掃街拜票 正妹護士服助陣

2018-03-24 11:47

被傅崐萁批小犬攻擊 陳美伶：行政院不會虧待花蓮

2018-03-23 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top