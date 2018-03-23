陳抗多？台東UAV偵搜中隊 悄悄移防屏東

2018-03-23 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



駐紮台東的陸軍航空特戰指揮部戰術偵搜中隊，疑因地方陳抗多，去年悄悄移防屏東，原營區由陸軍台東地區指揮部接管。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

駐紮台東的陸軍航空特戰指揮部戰術偵搜中隊，8年前開始在太麻里空軍靶場進行訓練，鮮少曝光，去年卻悄悄移防屏東，原營區由陸軍台東地區指揮部接管，有消息指出，疑因「銳鳶」無人飛行載具（UAV）事故率高，飽受地方抗議，不得不移防他處。不過國防部回應目前對此並無所悉。

「還是有在飛行訓練！」太麻里新香蘭社區理事長戴明雄說，原本以為陸軍航特部部隊已移防，但最近接觸的卻是海軍單位，為避免訓練造成居民生活受影響，特別和軍方訂定「環保時間」，每天早上7點至8點、下午5點至6點禁止飛行。

軍方人士透露，台東已發生4起無人機「脫手」（軍方術語，失控之意）意外，加上飛行低頻噪音，都讓靶場附近居民不斷陳情，部隊因此去年從太平營區移防屏東；日前在屏東武潭國小平和分校墜落的無人機，也是同款的銳鳶無人機，但隸屬海軍。

也有航特部軍官指出，航特部下設偵搜大隊，2014年成軍，在北、中、南部各部署一個銳鳶中隊，以恆春龍勤營區、台東太麻里訓場與太平營區為訓練基地，駐紮台東的中隊其實是南部中隊，且移編給海軍，因訓練關係，部隊才會定期到屏東，不是外傳居民抗議的問題。

另有居民說，陸軍無人機多次失事，現在走了陸軍換海軍，難保海軍無人機不會掉到自己家，盼軍方多注意。