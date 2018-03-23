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聯勇操演 恆春人最無奈的morning call

2018-03-23 22:39聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

屏東三軍聯訓基地下月將進行聯勇操演，各地部隊最近密集演訓，一早就響起的砲擊聲，成...
屏東三軍聯訓基地下月將進行聯勇操演，各地部隊最近密集演訓，一早就響起的砲擊聲，成為當地居民最無奈的morning call。 記者潘欣中／攝影
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屏東三軍聯訓基地聯勇操演4月登場，各部隊陸續進駐演訓，一早響起的槍砲聲，卻成為當地居民最無奈的morning call。雖然軍民一直有上午8時才開始作業的約定，最近卻有居民不到8時就被戰鬥直升機的轟隆引擎聲吵醒，打電話向軍方抗議不守信，軍方說明是演訓登場前的事前安全勘查動作，會注意改善。

屏東三軍聯訓基地訓場範圍大，毗鄰的恆春鎮山腳、仁壽、網紗、茄湖等里和車城鄉保力村有數千居民，各部隊進駐操練，軍方為避免演訓的砲擊干擾周邊居民生活作息，一直都遵守上午8時展開實彈射擊的約定，夜間陸空射擊演練也不會超過晚上10時。

屏東三軍聯訓基地的肩射飛彈操演。記者潘欣中／翻攝
屏東三軍聯訓基地的肩射飛彈操演。記者潘欣中／翻攝
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恆春鎮網紗里長姚光隆打趣說，每年這段時間上午8時常被軍方「morning call」，「鈴聲」還多樣化，從重砲聲、機槍連發射擊聲到戰鬥機的音爆、直升機飛行引擎聲都有，居民只有無奈接受。

最近有居民一早被戰鬥直升機的轟隆引擎聲吵醒，一看時間還不到上午8時，打電話向軍方抗議不守信；軍方說明，航特部的黑鷹等戰鬥直升機上午8時升空操練前，會先由地面人員清場，曾在清場後發現仍有牛群現身，因此事前派直升機在空中做最後安全檢查，次數極少，也非正式操練，會注意改善。

屏東三軍聯訓基地下月將進行聯勇操演，包括航特部等空地部隊正密集演訓。記者潘欣中／...
屏東三軍聯訓基地下月將進行聯勇操演，包括航特部等空地部隊正密集演訓。記者潘欣中／攝影
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往年聯勇操演常吸引民眾圍觀，許多「小蜜蜂」做起阿兵哥生意，為地方帶來商機，也有民眾前往陣地撿破碎的砲彈變賣，因此受傷。

代號聯勇操演的三軍聯合地空作戰演練，是國軍年度重要操演之一，每年4月在三軍聯訓基地操演，國軍動員大批戰鬥兵力，包括F16、IDF戰機、AH-64E阿帕契直升機、UH-60M黑鷹直升機、UAS無人飛行系統和各式戰車等武器裝備，進行各項狀況實兵演練。

黑鷹直升機國軍阿帕契戰機
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