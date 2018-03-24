看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

2018-03-24 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱台北報導



日本陸上自衛隊即將啟用的新一代制服，也包括孕婦裝設計。 圖／取自日本陸上自衛隊臉書 分享 facebook

性別意識逐漸受到重視，軍中女性人權也越來越受矚目。不過女性官兵若是懷孕要怎麼穿軍服，倒是一般人很少會想到的問題。

不過日本陸上自衛隊22日公布新款制服，除了換掉已有27年歷史的制服。還特別展出女性官兵的「孕婦裝」，十分引人矚目。

自衛隊的孕婦裝是白襯衫搭配連身長裙，搭配這次制服改變，長裙由灰綠色改為紫紺色。依據日本防衛省資料，自衛隊在平成28年（2016）共有13,000多位女性自衛官，占總人數的6%。

但其實各國的軍裝，有為懷孕女性官兵設計「孕婦裝」的，日本自衛隊不是特例。

歐美軍中孕婦裝 多採兩截式

美國陸軍下一代的軍服，將由現行深藍色（中），回到二次大戰的橄欖綠色系。新款制服也包括孕婦裝（右一），採用連身短裙搭配長褲。 圖／美國陸軍檔案照 分享 facebook

自衛隊的孕婦裝採取連身長裙，和許多公司行號的孕婦制服相近。換言之，這套制服是所謂「軍便服」，適用於高司、機關、學校之類「辦公室」單位，而非第一線作戰部隊。

在歐美國家，由於女性占軍隊比例更高，性別平等意識也更彰顯，因此即使操作服（野戰服），也都有孕婦款。由於歐美女性較少穿著連身長裙式孕婦裝，因此多半採取上裝與長褲分開的兩截式設計。

美軍孕婦裝 還有「野戰款」

美國空軍替女性官兵設計的新款孕婦迷彩野戰服，除了機能性與舒適性，還強調隱私性。 圖／美國空軍檔案照 分享 facebook

美國空軍女性官兵比例將近兩成，是美軍各軍種中最高。2016年底，空軍開始測試新一代的孕婦用迷彩服。

其長褲的設計類似一般市面的高腰身孕婦褲，在腹部採取彈性材質，以發揮支撐效果。上衣的側面有扣子，可配合孕期將腰身放寬。

美國空軍半官方的《空軍時報》報導，新款孕婦裝的目的，除了提升舒適性與機能性之外，也希望讓孕婦野戰服「看起來幾乎與一般野戰服一樣」，以求讓懷孕的女兵盡可能維持她們的隱私，「如何度過自己的懷孕期，是每個人自己的選擇。」

當然，這種情況僅限於寬鬆的迷彩野戰服，美軍的孕婦軍常服，包括兩截式或連身長裙設計，還是會讓外人一目了然。

國軍沒有孕婦裝 只能穿便服

國軍早年只有少數政戰軍官與醫護人員是女性，1990年代初期，開始招收女性專業軍官班與士官班，不過初期仍以後勤、行政等兵科為主。此後隨著性別意識抬頭，戰鬥兵種的職務也逐步開放給女性。

目前除了海軍潛艦等少數受限於環境狹窄的職務外，都已經開放進用女性官兵。依據國防部日前在立法院的答詢，目前女性官兵比例約為12%。

國防部2013年孕婦軍服，圖為迷彩服版本，仍採長裙設計，但以平底鞋取代野戰靴。 圖／國防部提供 分享 facebook

女性官兵如果懷孕，由於國軍並沒有孕婦裝，因此在向長官報備後，這段期間就穿自備的便服上班。

不過因為懷孕期間通常會調離領導職務轉任幕僚，因此不至於看到穿著便服、挺著大肚子的孕婦，帶著整排官兵行進的場面。

國軍野戰服「罩不住」 國防部尷尬

其實，現行「陸海空軍服制條例」中，曾考慮到懷孕官兵的特殊需求。第八條規定，「現役軍人穿著之工作服、運動服、雨衣、夾克、毛衣、大衣、孕婦裝、便帽及擔任特殊任務或因國際禮儀所需服裝，其服式由國防部或其所屬機關（構）定之。」

2012年10月11日，在立法院外交國防委員會，立委馬文君就引述本條文，要求國防部長高華柱比照歐美國家，主動撥補女性懷孕專用野戰服或軍備服，解決生理需求，並尊重女性職場專業。

她特別請女助理在腹部掛上假肚子，穿著迷彩服到場，顯示上衣根本無法包住孕婦的腹部。

高華柱回答，先前陸軍司令楊天嘯曾研究是否製作迷彩孕婦裝，但因有不同聲音而作罷，未來會考慮製發。國防部官員也表示，懷孕官兵穿著便服，沒有名牌、階級、單位臂章，的確也是個問題。

設計孕婦裝但不舒適 無疾而終

國防部2013年推出孕婦軍服，圖為陸軍軍便服，以連身長裙代替長褲。 圖／國防部提供 分享 facebook

第二年，軍備局研製推出孕婦軍服，在軍便服方面，是以原先的襯衫搭配連身長裙，長裙顏色與各軍種的外套／長褲相同。

考慮到平常穿著迷彩服的部隊需求，另外還有一套迷彩裝，不過同樣採用連身長裙，與美軍的兩截設計不同。

國防部表示，已將孕婦裝納入「102年度服裝定期補給規定」提供申請。希望懷孕女性官兵盡量穿著，如有特殊因素，由單位主官核定。

不過許多女性官兵對「德政」並不領情，認為公發制服向來有透氣性差的缺點，對於體溫高、怕熱的孕婦來說格外不舒適，不如持續穿著自購孕婦裝，不僅自己舒服，也不會浪費國家資源。

此時正逢洪仲丘案發生，高華柱部長下台，隨著部長換人，孕婦裝也從此沒有下文。

五年後，國軍女性官兵數量已經由一萬五千多增加到兩萬人，懷孕期間仍然繼續穿著便服，沒有改變。