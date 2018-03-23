「喜歡馬嗎？那來搬拒馬吧」員警飆創意道盡警察辛酸

2018-03-23 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



近日陳抗多，警察工作超時，有基層員警發揮創意，改警專招生照片，道盡警察辛酸。圖/網友提供 分享 facebook

「喜歡攝影嗎？那你來抓三寶」警政署臉書「NPA署長室」宣傳警專招生，首張創意廣告引發迴響，掀起警察在網路上飆創意改寫，有人寫「喜歡馬嗎？那你來搬拒馬」、「喜歡貓熊嗎？每天熬夜就有消不去的熊貓眼」，幽默文案暗藏警察辛酸。

近年集會遊行暴增，警察工作超重超時，但受限法令，警察每月超勤加班超過100小時或加班費超過1萬7000元，多出加班工時只能用記嘉獎、補休取代；警政署招生廣告一出，引發基層員警上網改文發揮創意。

有員警寫「喜歡馬嗎？那你來搬鐵拒馬吧」、「喜歡蝙蝠嗎？那就來當蝙蝠俠吧，執行正義而且工作時間橫跨日夜，比夜行性動物厲害」，也有人寫「喜歡熊貓嗎？每天熬夜爆肝，消不去的熊貓眼加上日漸浮腫的身材，不用化妝修圖就像熊貓了」，還有人說「想當鋼鐵人嗎? 那你來當警察，我們會讓你的肝硬得跟鋼鐵人一樣」。

NPA署長室今天也在臉書貼文，寫出警察的辛酸，即使是「國家級攝影師」，當你用專業守護民眾的行車交通安全時，卻常常會被你所保護的人（如檢舉達人、正義魔人）從後方偷拍，並丟到網路上讓大家撻伐；即使你曾夢想當電競選手，但是當你穿上制服，走在街頭上守護著大家的安全時，別說槍戰，就連一把刀，都可以奪走性命，「這才是我們真正辛苦的一面」。

NPA署長室表示，每天都這麼拼了命的站在黑與白之間，讓善良的人們，過著每天幸福平安的生活，「所以此刻，我們要努力從茫茫人海之中，尋找這些有信念、有勇氣的你們，來加入我們團隊；如果你曾經，在新聞上看到那些不公不義，氣得發抖，如果你曾經，在路上見到需要幫忙的人們，伸出援手，那麼，你就是我們在尋找的人，我們需要你的正義，我們需要你的溫暖。

NPA署長室表示，做了這一系列的招生圖文，同時也是想告訴大家，警察正慢慢的在改變，我們跟著時代在改變，「我們不再站在炙陽下跳鎮暴操、我們不再害怕穿著制服買三餐，民眾漸漸了解我們的辛苦，大家都站起來為我們發聲。我們不怕招不到人，只怕找不到適合的人。所以，如果你有這份熱忱、有這份勇氣，請加入我們吧！」

NPA署長室最後寫道「熱情難免有消滅的時候，但信念不會」，貼文一出，不少人在下面留言直呼感動，還有人說真的想考警察了。

NPA署長室再推警專招生宣傳廣告，獲得好評。圖/取自NPA署長室 分享 facebook