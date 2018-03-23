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雲峰、雄二E曝光 美國智庫為台灣攻陸導彈解密

2018-03-23 14:43聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國戰略智庫CSIS公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括尚未解密的雄風二E、雲峰等「攻陸」巡弋飛彈，都有外型示意圖。雄二E彈體類似雄二，但加力段較長；雲峰彈體則有6到7公尺，是射程約1200公里到2000公里、時速每秒1030公尺的超音速巡弋飛彈。（ https://missilethreat.csis.org/country/taiwan/ ）

CSIS指出，台灣的導彈計劃是針對中華人民共和國威懾態勢的關鍵，台灣也將導彈部隊如反艦巡航導彈和短程彈道導彈，視為主要防禦性資產。台灣領導人普遍認為，這種做法是遏制台灣主權威脅，同時盡量減少與中國的緊張關係的有效手段。

CSIS指出，即使1979年台美斷交後，美國仍支持台灣國防安全，但近年來台灣已經開始研製和部署更適合於執行任務的導彈系統，其中包括更遠程的攻陸巡航導彈。

而台灣始終謹慎地執行這些計劃，避免引起美國或中共關注。

CSIS說，由於大多數國家不與台灣沒有官方外交關係，台灣要在國際市場採更先進的武器系統，有時是一個挑戰。因此台灣選擇在國內自行開發新型導彈技術，並藉此催生出強大的台灣國防工業。

根據CSIS披露我國自製各型導彈資料，雄2E射程達到600公里，彈體類似雄二，但加力段更長；雲峰飛彈彈體則約6到7公尺之間，有兩個相當長的彈翼，重約225公斤，是時速每秒1030公尺的超音速巡弋飛彈，射程約1200公里到2000公里。不過資料也說，雲峰飛彈還在發展中。

美國戰略智庫CSIS公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括尚未解密的雄風二E、雲峰...
美國戰略智庫CSIS公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括尚未解密的雄風二E、雲峰巡弋飛彈，都有示意圖。圖／CSIS
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美國戰略智庫CSIS公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括尚未解密的雄風二E、雲峰...
美國戰略智庫CSIS公布我國現役擁有的各型自製導彈，包括尚未解密的雄風二E、雲峰巡弋飛彈，都有示意圖。圖／CSIS
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導彈飛彈
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