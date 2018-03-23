菲在最北小島蓋基地 國民黨團：對南海主權應寸步不讓

2018-03-23 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



我國護漁範圍示意圖。圖/取自海巡署網站 分享 facebook 菲律賓昨天宣布，為打擊魚場盜捕，下月將在菲律賓最北小島雅米島（Mavulis）興建軍事基地，距蘭嶼僅約98公里。國民黨團今天呼籲，政府應該及早應，加強南海保護漁民措施，台灣對於南海主權與經濟海域應寸步不讓。

國民黨立委林為洲表示，因漁船越界捕魚問題，以往台菲重疊經濟海域一直就是雙方海上糾紛主要來源，現在他們要在這麼近的地方建軍事基地，將來一定有軍事設施與船艦，雙方重疊海域紛爭會更形緊張，政府應該及早應，加強南海保護漁民措施。

國民黨立委陳學聖分析，菲律賓在所屬島嶼興建軍事設施，那是南海爭議一部分，但挑釁的不是我們，而是中國大陸；對台菲關係不會是第一個衝擊，衝擊的反而是菲律賓與中國大陸的關係。

陳學聖說，菲律賓的做法就是要爭取南海資源，我們不能放棄南海，在南海有主權要堅守，菲律賓要越過領海，外交部與漁業署仍要強力表達我們對南海主權與經濟海域的所有權，否則菲律賓就會得寸進尺。

陳學聖表士，菲律賓總統杜特蒂現在對中國大陸是軟硬兼攻，一方面討好，另一方面又再擴建南海基地，就是要爭取南海資源。

不過黨團副書記長曾銘宗認為，菲律賓要在所屬島嶼興建軍事設施，雖然與台灣領土相距不到100公里，但那是它的領土，也沒辦法。曾銘宗說，台菲關係還算穩定，但後續影響要請國防部與外交部要進一步觀察與因應。