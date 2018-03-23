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菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

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菲律賓擬在雅米島設基地 蘭嶼人怒：不解決 衝突難免

2018-03-23 11:24聯合報 記者尤聰光╱即時報導

菲律賓軍方昨天宣布，下月起擬將在距離台灣蘭嶼南方98公里雅米島（Mavulis）興建海事基地，以打擊盜漁問題。消息傳出，引起台東漁會及蘭嶼人的不滿，認為政府應該有所作為來因應。台東縣新港漁會理事長李隆榮說：「不解決，海上衝突勢必難免」。

李隆榮表示，菲律賓如果在雅米島設軍事基地，絕對威脅到東部海域的作業船隻，不只是台東漁船，甚至連台灣所有在東南部海域作業船隻，也會受到很大的影響，況且那附近海域是「重釣漁區」，政府一定要出面，畢竟台灣和菲律賓經濟海域早已有重疊，一旦真的雅米島有基地了，可能衝突和糾紛不斷。

「我們絕對反對菲律賓的動作！」蘭嶼鄉代會主席張錦商說，就中華民國海域領土及蘭嶼傳統海域來說，菲律賓要在雅米島設基地，根本就是破壞了原有的海上秩序，他們不喜歡這樣改變現狀，也一定反對他們這樣做，政府應該要硬起來，捍衛自己的主張和權益。

另蘭嶼周姓鄉民說：「從雅米島再向外畫設200海浬經濟海域，台灣整個東部豈不是他們的。」這樣的作法當然不能接受，總不能讓他們的船隻來這裡捕魚吧!或著我們也不能到自己的經濟海域捕魚？避免以後大家搶魚爆發衝突，乾脆蘭嶼也設軍港，派艦艇保護。

而海巡署東部地區巡防局局長胡忠安表示，由於涉及層面廣，加上屬於國家安全，不便直接做回應。

我國護漁範圍示意圖。圖/取自海巡署網站
我國護漁範圍示意圖。圖/取自海巡署網站
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