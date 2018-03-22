空軍官校為排洪 夷平逾70年飛機堡遺址

2018-03-22 19:20 中央社 高雄22日電



空軍官校辦理排洪工程逕行拆除一座逾70年的飛機堡遺址，文史團體批評軍方沒有文資保存觀念，高雄市文化局搶救並將加速進行另一座飛機堡的文化價值鑑定。

空軍官校總務處長李世欽今天代表官校向文化局說明，並以不諳法令致歉，允諾停止拆除另一座飛機堡。

高雄市文化資產中心主任李毓敏告訴中央社記者，官校未依文資法通報，已經觸法，除要求軍方說明，並會加速辦理另一座飛機堡文化資產價值評估。

「小時候常看到戰鬥機拖曳停放在此，拆掉老飛機堡太可惜了。」隱沒在彌陀區台17線旁的農地草叢中的飛機堡已逾70年歷史，居民王彬豐批評軍方逕行拆除，做法魯莽。

王彬豐世居在彌陀區，他說記憶中還有戰鬥機被拖曳緩緩移動到飛機堡內的畫面。飛機堡距離他家只有20到30公尺。他說，飛機堡根本是他童年的遊戲場，有時還會偷偷潛進機場內探險。

他指出，現在官校與民宅的圍牆是十餘年前才砌築的，這座高牆界址竟將兩座飛機堡劃到官校以外。

寬約30公尺、高逾10公尺的飛機堡有一處3公尺寬的洞口，穿越這道門戶，可見挑高建築的寬敞與圓弧型完好的空間。舊城文化協會理事長郭吉清促軍方配合規劃為航空文化觀光路線。

郭吉清說，協會考證飛機堡是日治時期的高雄海軍航空隊在二戰末期興建，當時在軍區有近50座的飛機堡，後來因為軍方以圍牆做界址，才讓兩座飛機堡散落在官校範圍外。

空軍校區內的飛機堡拆到剩11座，校區外的兩座因牴觸工程要夷平，郭吉清批評軍方沒有文資保存觀念，籲大家一起搶救這處刀口下的校外飛機堡。

空官第十一基地勤務大隊上校白豐嘉今天於飛機堡外說明，因排洪工程才拆除飛機堡，允諾暫停工程。

文資法規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年，所有或管理機關於處分前，應先進行文化資產價值評估，李毓敏籲軍方不能逾越。