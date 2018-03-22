雜誌批「國軍兵力黑洞形成」 國防部打筆仗否認

2018-03-22 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



有雜誌報導「國軍兵力黑洞形成」，士兵缺口高達4萬人，且因人力不足，國軍營區興建統一保管的超大型軍械室，預判將亂象頻傳。但國防部上午嚴詞否認，指國軍志願役兵力缺口為1萬7千餘人，興建軍械室早在民國95年就開始推行，與招募無關。

「新新聞」報導，國軍現正以營區改建為名，規畫建置各營區統一保管的超大型軍械室，也就是說，營區內所有單位的軍械統統集中，只要兩名軍械士看管即可，未來管理風險增加、亂象頻傳已可預期，但究其原因還是人力欠缺。

報導進一步指出，光以士兵估算，國軍實際缺額人數就至少4萬人起跳，以及小英政府持續推動全募兵制，一年期義務役士兵要在今年底走入歷史，還要扣掉接近一萬人，再加上軍人年改衝擊招生等因素，國軍「兵力黑洞」早已成形。

國防部發出新聞稿批評這是「不實報導」，要「嚴正駁斥」。國防部澄清說，國軍兵力總員額為21萬5千，扣除維持員額(學生、入伍、受訓、生病及留職停薪)1萬9千及文職、聘僱(7千9百餘人)，軍職編制計18萬8千餘人，以計畫目標90%計算，需16萬9千餘人，預判107年底志願役兵力可達15萬2千餘人，編現比為81%，尚缺1萬7千餘人、目前陸軍志願役編現為73%。媒體報導缺4萬餘人及陸軍編現54.3%均與事實不符。

國防部表示，國軍自95年起開始推行各營區衛哨及軍械室陸續建置營區警監與門禁系統，以科技取代人力，降低勤務人力需求，專注戰訓本務，此政策之推行與部隊招募編現無關。

國防部強調，國軍自101年起實施徵募轉型，義務役逐年減少，志願役人力均逐年持續成長中，年底82年次以前義務役役男離營後，常備部隊將全數由志願役人力擔任，該部將持續依計畫、按期程強化各項招募留營配套措施，維持可恃戰力，確保國家安全，籲請國人給予支持及鼓勵。