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國防部否認參謀總長管頭髮

2018-03-22 12:36聯合報 記者洪哲政╱即時報導

參謀總長李喜明在臉書社群上「靠北長官」被指，他月前前往陸戰隊視導，看到女兵理平頭，有男兵理美軍陸戰隊的「鍋蓋頭」，他返回國防部後要求必須改進，嚴令所有官兵必須回歸服裝儀容規定，要求女兵「髮禁」不得短於耳根上方，也不得長於肩下20公分，有媒體據以報導。

國防部對髮型的要求，過去一段時間確實在臉書社群引起討論，指高層要求不得標新立異。...
國防部對髮型的要求，過去一段時間確實在臉書社群引起討論，指高層要求不得標新立異。有官兵就出示國軍下達「明文」對官兵髮型的要求命令。翻攝臉書靠北長官粉絲頁網友留言欄
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國防部上午說，參謀總長李喜明上將近期並未視導海軍陸戰隊部隊，亦從未下達相關「髮禁」命令；國防部也沒有以參謀總長名義指示，下達對「髮禁」的要求，媒體報導內容與事實完全不符。

但國防部對髮型的要求，過去一段時間確實在臉書社群引起討論，指高層要求不得標新立異。有官兵就出示國軍近期下達「明文」對官兵髮型的要求命令：男性頭髮每兩周修剪一次，兩側自兩耳上方向上剪短1公分、後腦自髮根沿上15度剪短4公分；女性頭髮不得短於耳根上方，不可長過肩下20公分、長髮可適度整燙、平時束綁整齊，參加慶典集會操課須盤髮成髻，使用髮飾宜以黑（暗）為主可淡妝，男女官兵均不得染髮（白髮染黑除外）。

傳國防部要求，男性不得理鍋蓋頭、飛機頭等怪異髮型。女性同仁現若已理男性短髮，請幹部予以規勸。若經勸告依然故我，則單位主官得依規定核以懲處，男性同仁亦同。相關規定公布後，傳有女兵反彈，認為有違男女平等，批評此舉欺壓女性。還有人抱怨，要求士兵軍容禮節、頭髮，但長官們自己的頭髮就卻奇行怪異，有女軍官燙小捲又挑染，難道軍官有特權？

國防部發言人陳中吉一度向媒體解釋，國防部一切依規定執行，例如日前有男性警察要留長頭髮，警政署也是依規定懲處。況且國軍負有保國衛民的責任，而擔任軍職其服裝儀容就要依據國軍所律定的相關規定執行。

但稍後國防部發出新聞稿，指媒體報導「參謀總長看不慣，國軍祭『髮禁』，大兵不能理鍋蓋頭」，但參謀總長李喜明上將近期並未視導海軍陸戰隊部隊，亦從未下達相關「髮禁」命令；國防部也沒有以參謀總長名義指示，下達對「髮禁」的要求，媒體報導內容與事實完全不符。

參謀總長李喜明否認他近期視導過海軍陸戰隊部隊，強調從未下達相關「髮禁」命令。聯合...
參謀總長李喜明否認他近期視導過海軍陸戰隊部隊，強調從未下達相關「髮禁」命令。聯合報系資料照片
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國防部國軍陸戰隊
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