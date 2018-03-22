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陸軍儀隊送旗表彰 繆德生獲頒旌忠狀

2018-03-22 10:32聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

退役上校繆德生月前在立法院抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世，上午舉行告別式。

國防部上午表示，該部依據「國軍現役及退伍除役官兵因病或意外亡故申請葬厝及旌忠狀作業規定」，頒給故陸軍上校繆德生旌忠狀，表彰其生前軍旅服役期間的貢獻。

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、國防部長嚴德發，等人前往致祭。

抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，國防部長嚴德...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，國防部長嚴德發（中）率現役三軍將領前往致祭。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，前總統馬英九...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，前總統馬英九前往致祭。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，會場台北第一...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，會場台北第一殯儀館景行廳前豎起一面大國旗。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，國民黨主席吳...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，國民黨主席吳敦義（中）、副主席郝龍斌（左）致祭。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，陸軍儀隊手捧...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，陸軍儀隊手捧國旗、黨旗、校旗進入會場。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式。記者林俊良／...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式。記者林俊良／攝影
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抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，行政院前院長...
抗議軍人年改案時重摔昏迷不幸逝世的陸軍退役上校繆德生上午舉行告別式，行政院前院長郝柏村前往致祭。記者林俊良／攝影
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繆德生國防部吳敦義
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