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繆德生「積勞病故」？國防部旌忠狀被罵翻

2018-03-22 09:54聯合報 記者周志豪╱即時報導

因反對軍人年金改革，二月底闖入立院抗議摔傷辭世的退役上校繆德生，今上午舉行公祭，包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新黨主席郁慕明，以及國防部長嚴德生、退輔會主委邱國正均前往致意，國防部也頒旌忠狀表彰繆貢獻。

國防部發言人陳中吉表示，頒發繆德生旌忠狀，主要是表彰繆「服役期間」保家衛國功績，只要服役期間有得過任何勳獎，都符合申請資格；國防部是按照相關規定，尊重家屬意願申請完後，再由後備指揮部核頒。

只不過國防部發給繆德生的旌忠狀上，繆的過世原因卻被寫成「積勞病故」，引發淡化繆因抗議軍人年金改革辭世質疑。陳中吉說，旌忠狀上的致詞，只是「按規定的表達方式」，實際上還是以他曾經獲得的勳獎為主，一切合乎規定。

陳中吉說，對繆德生後續喪葬事宜，國防部仍會尊重家屬意願協助處理。

至於軍人年金改革制度推動，陳中吉說，嚴德生仍積極與退役軍人，以及關切的立委逐一溝通中，希望他們能站在維護國家安全、國防需求，讓志願役軍人願長留久用前提下支持，讓現役的士氣與對袍澤的照顧能夠確保。

不過吳敦義上午公祭結束受訪時則說，政府應捍衛國軍尊嚴，要依照憲法與法律規定，讓軍公教警消人員退休後也能維持有尊嚴而安定的生活，希望蔡政府能再對軍人年改版本重新檢討。

取自 監督年金改革行動聯盟粉絲頁
取自 監督年金改革行動聯盟粉絲頁
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軍人國防部繆德生
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