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上將進校園募兵 退將：和學生差40歲 懂年輕人需求嗎？

2018-03-22 02:32聯合報 記者洪哲政╱即時報導

前副參謀總長蒲澤春上將曾多次深入校園推廣募兵。圖/軍聞社
前副參謀總長蒲澤春上將曾多次深入校園推廣募兵。圖/軍聞社
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針對國軍基層主官受命上街募兵議題，國防部長嚴德發昨日在立法院受訪表示，「現在上將都走進校園招募，所以我覺得各級主官負責任態度，我是表示肯定的！」陸軍備役少將于北辰說，上將募兵是大才小用、本末倒置。而且年輕世代的需求，「上將們懂嗎？」

前542旅長、現任國民黨黃國園黨主委于北辰，在昨在臉書以「上將招募不如榮民招募」為題貼文說，近期臉書上盡是舊屬的「招募洗版」文章，看著昔日夥伴們用心執行招募任務，實在慶幸國家擁有這群熱血澎湃的好軍人，令人發自內心的感動！

但他說，然而今日見報載披露，就連上將們也都率隊進入校園，親自執行「招募任務」，此舉雖有「臨陣當先」的意涵，卻也有「大才小用」之疑慮！

于北辰認為，上將的責任旨在策定「建軍宏略」，若本末倒置的去執行少尉或是士官兵的工作，那何須設置如此高的階級呢？

他進一步表示，再者，為上將者，其年紀均已逾「耳順」之齡，與年少的學生們要談什麼呢？談偶像嗎？談運動嗎？談未來嗎？還是談健康？退休生活？年邁照顧？

他說，也許上將們只是走進校園、宣誓決心！但是兩者年紀相差至少40歲以上，這也太遙遠了！年輕世代的需求上將們懂嗎？

他誠心建議，想要辦好招募！請先善待廣大的退伍袍澤吧！讓退伍袍澤發自內心地感念曾經伴我成長的「軍裝」，然後再由我們來協助招募，效果會更好喔！請放過軍中的基層夥伴吧！他們的任務是，戰備訓練！是保國衛民！他相信部屬的「榮耀」永遠來自長官的「氣節」！他向永遠尊敬的國軍致敬！

國軍嚴德發
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