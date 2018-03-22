募兵新招？交大、國防理工學院 擬共同招生

交大校長張懋中（左）與國防大學校長吳萬教（右）一月時簽署教育合作備忘錄。 圖／交大提供 分享 facebook

一○八學年國防大學理工學院三個系與交通大學擬共同招生、共同頒授學位，被解讀是國防部為募兵出新招。教育部高教司長李彥儀昨說，這是兩校合作培育國防人才，目前還沒收到計畫書，但在提升國防人才的前提下，會根據學位授予法研究可行方案。

該案最早由交大主動找國防大學理工學院談，恐也與少子化高教謀出路有關。但目前兩校錄取分數有別，外界憂心是否變成讀國防大學理工學院就能拿交大學位？交大教務長盧鴻興昨說，這是有「條件」的，不僅修課前要先經過交大教授面試，修課時也要達到成績標準，並通過或擁有軍官職等，才能拿到交大畢業證書。李彥儀則說，如兩校確認合作，改領交大畢業證書須附註國防單位字樣，類似大學雙主修的概念。

國防部長嚴德發昨以「軍事教育體系現況、招生策略與未來發展方向」為題，赴立法院外交國防委員會專案報告，提及為了提升學生素質、增加招募誘因，規畫一○八學年國防大學理工學院與交大採「共同學籍，共同頒授學位」方式招生，培育學士、碩士、博士等優秀科研軍官。

李彥儀說，初步了解，國防大學理工學院三個系約一百多人，未來原則上擬和交大以合作方式共同招生，但學生上課地點還是在國防大學，名額也來自軍事體系，招生方式採獨招，不會占交大招生名額。

「交大的角色是支援教師，到國防大學授課，也可能是兩校共聘教師。」李彥儀說，按照規畫，國防大學理工學院的招生簡章會寫明和交大合作，學生招到後，由兩校老師共同設計課程、一同分擔教學。

李彥儀說，國防大學理工學院培育軍人的背景、公費條件應都不會變。日前兩校有派員與高教司討論，但目前還沒收到計畫書，要如何授予學位等，也還要研議。

盧鴻興說，交大是在今年一月四日與國防大學簽訂「教育合作備忘錄」。交大副校長陳信宏說，國家處境很危險，因為大陸一直起來，我軍方卻一直招不到好人才，尤其工程方面，武器都要靠對外採購，如果交大能參與國防人才培育和研究，對國家而言很重要；美國許多大學都有附設軍方研究機構。五月通過校務會議後，會有較詳盡內容。