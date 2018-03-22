狂風暴浪中救難16年 「海上媽祖」曾用掌聲嚇退死神

海巡署台南海巡隊編號PP-10017巡防艇21日雖已除役，但16年來馳騁中南部海域的英姿，仍長留在船員的腦海中。 記者邵心杰／翻攝 分享 facebook

「浩浩東海旭日照，萬里江洋砥礪航！」飄揚在台南海巡隊PP-10017巡防艇上的海巡署旗，隨著響亮的海巡之歌樂聲緩緩降下，代表這艘巡防艇結束執勤16年的輝煌歲月，豐國水產公司總經理莊鎮華代表「豐國869號」遠洋漁船上23名獲救船員，專程來向「救命恩人」表達感恩之意。

海巡署21日分別在台南、基隆海巡基地，舉行隆重的PP-10017和PP-10018巡防艇除役典禮，今年1月30日在高雄基地，也有PP-6002、PP-6007巡防艇除役典禮，除展現「世代交替」意義外，也感念她們多年來馳騁海上，載著海巡隊員在強風巨浪中，冒險救人救難的功績。

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沉船前一刻 漁船上23條人命平安獲救

海巡署官員及歷任船長感謝PP-10017巡防艇，宣告這艘藍色國土守護艇光榮退役。 記者邵心杰／攝影 分享 facebook

2015年9月29日下午，「豐國869號」遠洋漁船，完成中西太平洋海域捕撈作業後，回到高雄港二港口外海等候進港，但因杜鵑颱風剛離去，引進強烈西南氣流致海象惡劣，「豐國869號」發生船身傾斜40度意外，在一波波大浪襲擊下，三個多小時後沉沒。

還好PP-10017巡防艇和附近的貨輪、拖駁船收到求救訊息，在「豐國869號」沈沒前，頂著四面八方來襲的濤天巨浪，合力救出船上23名船員，全部平安帶回海巡基地安置，莊鎮華說：「我代表當時船上所有船員前來致謝！」公司上下至今仍對海巡人員充滿感激。

空勤救難人員獲救 多虧「海上媽祖」

德翔台北輪擱淺時，直升機墜海獲救的機工長許翊揚（左），及特勤隊員施銘杰（右）見證PP-10018艇除役，並與當時救援的小隊長李賜福合影留念。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

2016年3月11日，一架空勤直升機飛抵北海岸海域，準備從空中救援擱淺船隻上的勘察人員時，不幸發生直升機墜海意外，海巡署PP-10018巡防艇頂著風浪到場救援，成功救起機工長許翊揚和特勤隊員施銘杰，巡防艇上的小隊長李賜福回想起當時海象的波濤洶湧，仍有餘悸，他說，「當時只有一個念頭，拚盡全力救人」。

施銘杰回憶說，當時海象很差，他在海上漂了許久，已有失溫情況，看到巡防艇出現，就像看到了希望，他先抓到洋防艇丟下的救生圈，從死裡逃生的他說，當三位海巡人員把他從海水中拉上船時，深刻體會到海巡人員為何會被稱為「海上媽祖」。

許翊揚憶往說，「當時幾近昏迷，已放棄求生意志」，但隊員的拍手聲音驚醒他，像叫醒他一樣，並引導他穿過救生圈，救了他一命。

15年前冒險出勤載孕婦 小女孩來道別

15年前獲PP-6002巡防艇跨海搶助出生的女孩李梓瑜（前左二）與海巡署長李仲威（前右）握手，李稱她是「海巡寶寶」。 記者林保光／攝影 分享 facebook

2003年9月1日杜鵑颱風來襲，屏東小琉球交通船、救護船全停航，島上有一名孕婦羊水破即將臨盆，情況緊急，PP-6002艇長楊献璋與駕船的葉宗祐帶隊出船，頂著極差海象 將孕婦平安送達東港的醫院，生下1名女兒。

這名女孩叫李梓瑜，目前就讀國中二年級；國小畢業時，因成績優異，還獲得縣長獎。她和父親李上益1月30日專程來參加PP-6002除役典禮，她登上巡防艇，感激當年海巡人員冒險出勤，「謝謝艇長那個時侯開船，載我媽媽去醫院生產，所以才有現在的我」。

海巡隊員說 每次出任務都處在危險中

海巡PP-10018艇光榮除役，共同經歷多次驚險救援任務，海巡人員依依不捨。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

PP-10018艇現任艇長分隊長廖啟成回憶，105年3月24日一艘貨輪的工作平台船在彭佳嶼西南方0.1浬處失去動力，現場風力達8級以上，天候狀況惡劣，海浪如沸騰的水般湧動，工作平台船隨時可能觸礁擱淺，平台上的4名人員處境危險。

其中1人還發高燒待援，直升機因工作平台劇烈搖晃，無法執行吊掛作業，救援的艱鉅任務就落在PP-10018艇上。經多次嘗試接駁，過程中曾有1名人員差點掉入海中，千鈞一髮之際被及時拉上艇，最後順利完成救援任務，有海巡隊員說，每次出任務，都是處在危險中。

床鋪很小浪很大 隊員被海浪甩到床緣

海巡人員到床鋪最後巡禮，回憶以前浪大時，還得用手抓住才不會滾下床。 記者游明煌／攝影 分享 facebook

「出海後，全靠她了」PP-10017末代艇長李東山不捨說，要和朝夕相處的船艇告別，感觸很多，他說，兩年來，駕駛巡防艇出勤乘風破浪，今天看著「她」除役，只想向PP-10017說「任務已完成，辛苦了」。

有海巡隊員說，艇內空間不大，隊員睡的床鋪很小，浪大時還會被滾到床緣，得用手抓住才不會滾下。

老驥伏櫪、志在千里 除役後找第二春

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海巡署「PP-6007」巡防艇2015年在澎湖望安海域，搶救失去動力的交通船「光正捌號」情景。 記者林保光／翻攝 分享 facebook

已退休的首任艇長張吉助，提到當年風光幫她接艇，如今參與光榮除役，「老驥伏櫪、志在千里」他說，經過16年，她丰采依舊，可望尋找第二春。想起多年前大肚溪出海口，1艘砂石船沈沒，他和弟兄緊急駕駛PP-10017出勤，成功救起船上4名船員，每次想起這件往事，彷彿只是昨日。