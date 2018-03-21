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國防大學、交大合招 教育部：尚未收到計畫書

2018-03-21 19:33中央社 台北21日電

國防部長嚴德發在立法院外交及國防委員會專案報告，為了提升學生素質、增加招募誘因，...
國防部長嚴德發在立法院外交及國防委員會專案報告，為了提升學生素質、增加招募誘因，規劃108學年度國防大學理工學院與交大採「共同學籍，共同頒授學位」方式招生」。圖／翻攝自國防大學理工學院網頁
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國防大學理工學院規劃與交通大學共同招生、共同頒授學位。教育部高教司長李彥儀表示，目前還沒收到計畫書，但在提升國防人才的前提下，願研究可行方案。

國防部長嚴德發今天上午以「軍事教育體系現況、招生策略與未來發展方向」為題，在立法院外交及國防委員會專案報告，為了提升學生素質、增加招募誘因，規劃108學年度國防大學理工學院與交大採「共同學籍，共同頒授學位」方式招生。

教育部高教司長李彥儀表示，日前兩校有派員與高教司討論，但目前還沒送交具體的計畫書。兩校合作的源由，是希望借重交大的優秀師資，協助國防科技人才培育的提升。

李彥儀表示，初步瞭解，國防大學理工學院3個系約一百多人，未來擬和交通大學共同招生，但學生上課地點還是國防大學，名額也是來自軍事體系，招生方式採獨招，而非一般大學聯招管道。

李彥儀表示，按照規劃，國防大學理工學院的招生簡章會寫明和交大合作，學生招到後，由兩校老師共同設計課程、一同分擔教學。雙方也會加強交流，例如師生一同進行研究、實驗等，也可能共同新聘教師，但這些都由兩校協商，教育部不會介入。

李彥儀強調，既使和交大合作，國防大學理工學院培育軍人的背景、公費條件應該都不會改變。目前教育部還沒收到計畫書，因此還不瞭解相關細節，對於要如何授予學位等，都還需要研議。

國防大學教育部交大
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