飛官妻求助文逾萬人分享 朱學恒助集氣：為了堅貞愛情

2018-03-21 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



空軍幻象飛官何子雨去年11月7日晚間執行幻象戰機訓練任務時失聯至今，他的妻子張家涵今在臉書寫下求助文章（ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2074876112530047&set=a.385221984828810.91405.100000230346873&type=3&theater ），希望網友幫她分享，不放棄任何希望。宅神朱學恒在臉書分享她的發文，朱學恒表示，不是為了什麼渺茫的希望，而是為了「死生契闊，與子成說。執子之手，與子偕老」的堅貞愛情。

朱學恒表示，當事人沒有放棄，我們能做得極為有限，也就只能分享這篇文，當作自己能盡的微薄力量吧！

張家涵的協尋文章讀來令人動容，她寫道，「他沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠，飛了多久，可能往東、往西、往南、往北，可能被外星人抓走了，可能穿越時空了，可能在某個孤島上跟足球當朋友，可能失去記憶在外面遊蕩，可能重傷在某個醫院昏迷，我每天都在想各種可能」。

張家涵的文章提及，任何的蛛絲馬跡，對她們來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望。該篇發文逾1萬6000人按讚，逾1萬人分享，網友紛紛留言為她加油，「相信會有奇蹟出現」、「抱著一種信念！他會回來的！」、「不要放棄希望」。

●幻象飛官何子雨失蹤至今 妻不放棄盼網友協尋

https://udn.com/news/story/10930/3042818

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