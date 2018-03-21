國防部：遼寧艦今天中午12：30脫離我防空識別區

2018-03-21 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



遼寧號航艦。圖／新華社 分享 facebook

國防部今天中午發布新聞稿表示 ，中共遼寧號航空母艦編隊於昨天晚間20時進入我國東北防空識別區，沿臺灣海峽中線以西航行。今日中午約12時30分脫離我國西南防空識別區，續向西南航行，判為執行跨區訓練。

國防部強調，國軍派出機艦進行全程監偵與應處作為，並無異常狀況，籲請國人安心。