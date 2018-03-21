主官上街募兵 嚴德發：睦鄰所需非常肯定

2018-03-21 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



空軍防空暨飛彈指揮部在臉書貼文披露，621營營長戴中校日前帶領單位同仁至淡水老街週邊及便利商店發放招募文宣，部份民眾對部隊積極招募作為表示讚賞。圖／空軍防空暨飛彈指揮部 分享 facebook 國軍募兵推動「人人都是招募員」制，空軍防空暨飛彈指揮部621營營長帶隊親自到淡水老街，沿街發放募兵文宣。但有基層抱怨，要單位主官出來跑招募行程，又開會又做戰備任務，基層不堪負荷。但國防部長嚴德發表示，這是睦鄰作法，營區的主官作這樣的招募，他非常肯定。

空軍防空暨飛彈指揮部在臉書貼文披露，621營營長戴中校日前帶領單位同仁至淡水老街周邊及超商發放招募文宣，部份民眾對部隊積極招募作為表示讚賞，藉由發放文宣及介紹，促使民眾能夠更了解國軍各項招募班隊的資訊，增加對該部了解，提升民眾加入國軍的意願。

民進黨立委呂孫綾質詢說，她非常肯定基層招募辛勞，但這個作法還要討論。她說，曾參加飛指部所在泰山一場社區園遊會，飛指部擺了招募攤位，民眾反應熱烈，招募人才應抓準時機，融入社區，進入校園，才有宣傳與睦鄰的效果，比在街頭上發放文宣更有效率與效果，希望國防部在招募人才的作法上重新思考。國民黨立委李彥秀也批評，要基層扛起召募工作，增加任務負荷，恐怕引起惡性循環，留營率反而下降。

嚴德發則表示，這是睦鄰作法，營區主官走出營區去招募，針對他周邊的村里、學校，這樣招募進來的兵員也比較能穩定服役，因為家就在附近，營區的主官作這樣的招募，他非常肯定。