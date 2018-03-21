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向美租借戰機？ 嚴德發：沒需求、沒規劃

2018-03-21 11:54聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部嚴德發上午表示，「沒需求，沒規劃，都沒有」。

針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部長嚴德發...
針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部長嚴德發（左）上午表示，「沒需求、沒規劃、都沒有」。記者曾學仁／攝影
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針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部長嚴德發...
針對近日傳稱台美評估以租借方式，租借F-18或F-15戰機給台灣，國防部長嚴德發（圖）上午表示，「沒需求、沒規劃、都沒有」。記者曾學仁／攝影
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嚴德發戰機國防部

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